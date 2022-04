Rio Grande do Sul Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul decide cassar mandato de Miki Breier e do vice-prefeito de Cachoeirinha

19 de abril de 2022

Miki Breier está afastado do cargo desde o fim do ano passado em razão de uma outra investigação

O pleno do TRE-RS (Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul) decidiu, por 7 votos favoráveis e nenhum contrário, cassar o mandato do prefeito afastado de Cachoeirinha, Miki Breier (PSB), e do vice-prefeito e atual chefe do Executivo em exercício, Maurício Medeiros (PTB). Ambos foram eleitos para os respectivos cargos, na cidade da região Metropolitana, em 2020.

Além da cassação dos diplomas, o TRE decidiu multar Miki Breier em R$ 21.272, além de deixar o político, pelos próximos oito anos, inelegível. Já Maurício mantém os direitos políticos, apesar de perder o diploma de vice.

O pedido de cassação do mandato dos gestores públicos levou em conta denúncias de partidos de oposição por crimes de abuso de poder político e econômico durante o período eleitoral.

Com a decisão do TRE-RS, o presidente da Câmara Municipal, Cristian Wasem (MDB), assume a prefeitura de Cachoeirinha após a publicação do acórdão, que deve ser formalizada nos próximos dias. O emedebista fica no cargo até que novas eleições sejam realizadas, em um prazo de 90 dias.

Em paralelo, as defesas de Miki Breier e Maurício Medeiros ainda podem apresentar recurso diante da decisão da Justiça Eleitoral gaúcha. Miki Breier está afastado do cargo desde o fim do ano passado em razão de uma outra investigação, que é conduzida pelo Ministério Público.

