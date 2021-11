Política Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul lança campanha visando eleições de 2022

Por Redação O Sul | 24 de novembro de 2021

O evento ocorreu no Plenário do TRE-RS. Foto: O Sul O evento ocorreu no Plenário do TRE-RS. (Foto: O Sul) Foto: O Sul

“Justiça Eleitoral: Democracia com Confiança e Transparência”, este é o nome da campanha de comunicação lançada pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Rio Grande do Sul nesta quarta-feira (24) visando as Eleições de 2022.

O trabalho foi desenvolvido pela ESPM para veiculação em diferentes plataformas de mídia. Em comum, as criações procuram destacar a importância de os eleitores escolherem fontes de informação confiáveis sobre o tema e para que combatam as “fake news”, as notícias falsas.

O evento ocorreu no Plenário do TRE-RS, com a presidência do desembargador Arminio José Abreu Lima da Rosa e contou com as apresentação das peças publicitárias que serão exibidas nos veículos de comunicação e nas redes sociais. A hastag escolhida para a campanha é #seuvotofazopaís.

