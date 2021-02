Política Tribunal Superior Eleitoral arquiva duas ações que pediam cassação da chapa Bolsonaro-Mourão

Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2021

Ações foram apresentadas por coligação de Ciro Gomes e acusaram chapa de abuso de poder econômico por disparos de mensagem em massa Foto: Marcos Corrêa/PR Ações foram apresentadas por coligação de Ciro Gomes e acusaram chapa de abuso de poder econômico por disparos de mensagem em massa. (Foto: Marcos Corrêa/PR) Foto: Marcos Corrêa/PR

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) decidiu nesta terça-feira (09), por 6 votos a 1, arquivar duas ações que pediam a cassação da chapa formada pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo vice Hamilton Mourão.

As ações foram apresentadas pela coligação Brasil Soberano, cujo candidato a presidente em 2018 foi Ciro Gomes (PDT). As ações apontaram supostas irregularidades na contratação de serviço de disparos de mensagens em massa durante a campanha eleitoral.

A coligação acusou Bolsonaro e Mourão de abuso do poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação em disparos de mensagem em massa. O presidente sempre negou irregularidades na campanha eleitoral.

A chapa Bolsonaro-Mourão ainda é alvo de outras duas ações, com acusações similares, ligadas a supostos disparos em massa de mensagens. No entanto, esses processos ainda estão sob análise do TSE, As ações foram apresentadas pela coligação O Povo Feliz de Novo, formada por PT, PCdoB e PROS, cujo candidato a presidente foi Fernando Haddad (PT).

O julgamento

No julgamento desta terça-feira, cinco ministros acompanharam os termos do voto do relator, Luís Felipe Salomão. O ministro entendeu que não caberia analisar as ações da coligação Brasil Soberano em conjunto com as ações da coligação O Povo Feliz de Novo. Além disso, o relator entendeu que não foram reunidas provas suficientes.

“Não foi apresentado, também, qualquer documento que comprovasse o disparo pelas empresas em questão de mensagens com conteúdo favorável a Jair Bolsonaro ou difamando seus opositores. Da mesma forma, não se exibiu nada que pudesse sugerir direcionamento ou atuação direta da campanha e/ou de seus apoiadores sobre o conteúdo daquilo que seria veiculado no WhatsApp”, afirmou o ministro.

Acompanharam o relator os ministros Mauro Campbell Marques, Tarcísio Vieira, Sérgio Banhos, Alexandre de Moraes e o presidente Luís Roberto Barroso. O ministro Alexandre de Moraes ressaltou que o arquivamento foi proposto pelo relator porque o processo não reuniu provas suficientes e não porque os fatos apresentados não ocorreram

“Não se chegou à conclusão de que os fatos não existiram, não se chegou à conclusão da ausência de responsabilidade até porque não se chegou à conclusão dos fatos não terem existido. Aqui se chegou à conclusão, por maioria, falta de provas”, declarou.

Ao votar, o presidente Luís Roberto Barroso declarou que o TSE julga orientado por provas e não por “preferências pessoais”. “O Tribunal Superior Eleitoral não é um ator político. Aqui não se trava um terceiro turno das eleições. Evidentemente nosso trabalho não se dá em função de preferências pessoais, mas sim à luz dos argumentos trazidos pelas partes e dos elementos probatórios constantes do processos”.

