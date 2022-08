Política Tribunal Superior Eleitoral começa a lacrar programas que serão utilizados nas urnas eletrônicas

Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2022

Equipe realiza a compilação dos programas do sistema eletrônico de votação. (Foto: Roberto Jayme/Ascom/TSE)

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) começou a lacrar, nesta segunda-feira (29), todos os sistemas do processo eleitoral. Durante esta semana, uma equipe composta por dez técnicos da Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal fará a compilação dos programas do sistema eletrônico de votação para verificar a sua perfeita integridade e funcionamento.

O foco do TSE é a confiabilidade do processo para garantir ao eleitor que, no momento em que o voto é registrado na urna, seja computado de forma totalmente segura.

Nesta fase, são assinados e lacrados os programas relacionados ao Sistema Transportador, que transmite os dados registrados nas urnas eletrônicas ao mecanismo de totalização de votos dos TREs (Tribunais Regionais Eleitorais), e ao conjunto de softwares da urna eletrônica que serão utilizados nas eleições de outubro.

Na sexta-feira (02), às 18h, os sistemas serão assinados pelo presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes. Em seguida, serão lacrados digitalmente e fisicamente e, logo após, armazenados na sala-cofre do tribunal.

A Cerimônia de Assinatura Digital e Lacração dos Sistemas é uma das etapas finais do ciclo de verificação dos programas que serão usados nas votações do primeiro e do segundo turno das eleições, marcados para 2 e 30 de outubro, respectivamente.

Como funciona

A Justiça Eleitoral convoca as entidades fiscalizadoras para acompanharem a compilação e a assinatura digital dos sistemas a serem utilizados nas eleições. Na mesma oportunidade, as entidades que desenvolveram sistemas próprios para verificação de assinatura digital também terão esses sistemas compilados, assinados digitalmente e adicionados à cópia física, gravada em mídia não regravável.

As mídias gravadas são guardadas na sala-cofre do TSE. Após a compilação e a assinatura dos programas, os respectivos resumos digitais são gerados e disponibilizados às entidades fiscalizadoras presentes ao evento e publicados na internet.

Resultado

Ao final da Cerimônia de Assinatura Digital e Lacração dos Sistemas, o TSE disponibiliza na internet a relação com os resumos digitais de todos os sistemas lacrados.

Por meio dos resumos digitais publicados, qualquer interessado é capaz de verificar se o sistema que está sendo executado na urna eletrônica, no dia da votação, é igual ao lacrado e armazenado no TSE. Qualquer suspeita de fraude pode ser investigada a partir da cópia do código-fonte armazenada em sala-cofre do TSE.

