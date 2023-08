Notícias Tribunal Superior Eleitoral convoca “hackers do bem” para testar confiabilidade das urnas eletrônicas

O teste público de segurança será realizado de 27 de novembro a 1º de dezembro. (Foto: Divulgação/TSE)

O ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, convocou especialistas em tecnologia da comunicação que tenham interesse de participar dos testes das urnas eletrônicas, que será feito de olho nas eleições municipais de 2024.

O Teste Público de Segurança das Urnas e dos Sistemas de Votação e Apuração (TPS) será sediado pelo TSE entre 27 de novembro de 1º de dezembro e faz parte de um tradicional calendário colocado em prática pela Justiça Eleitoral para averiguar a confiabilidade dos equipamentos mais recentemente fabricados e que serão usados nas eleições.

“O Teste Público contempla ações controladas com o objetivo de identificar vulnerabilidades e/ou falhas relacionadas à violação da integridade, ou do anonimato dos votos de uma eleição, além de apresentar as respectivas sugestões de melhoria”, diz o TSE;

Os interessados devem preencher formulário de pré-inscrição no site do TSE e anexar documentos comprobatórios. Eles executarão planos de ataque em ambiente controlado com o objetivo de identificar vulnerabilidades ou falhas relacionadas à violação dos votos.

“É a oportunidade para que os especialistas em tecnologia da informação, os chamados hackers do bem, possam testar as urnas e os sistemas eleitorais para verificar a segurança e identificar vulnerabilidades, para que possamos aprimorar a segurança das urnas”, disse o ministro Alexandre de Moraes.

“O teste de segurança é uma das inúmeras fases de auditoria pelas quais passam os sistemas eleitorais antes das eleições. É importante que todos aqueles que tenham interesse em participar se inscrevam”, avisou, no início da sessão de julgamento do TSE.

Testes anteriores

O TPS é feito pelo TSE desde 2009 e, em suas seis edições, nunca foi identificada qualquer possibilidade de fraudar a votação. Em vez disso, surgiram vulnerabilidades, devidamente corrigidas pelos técnicos e insuficientes para promover qualquer alteração de resultado.

No teste, os participantes podem avaliar sistemas usados para a geração de mídias das urnas, para votação, apuração, transmissão e recebimento de arquivos, inclusive, o hardware da urna eletrônica, seus softwares embarcados e os sistemas de apoio aos processos de auditoria sobre software da urna.

“Nós no TSE, em toda a Justiça Eleitoral, Tribunais Regionais Eleitorais, não paramos. Uma eleição acaba, já começamos a trabalhar para preparar as próximas eleições, no caso, as municipais de 2024, que serão presididas pela ministra Cármen Lúcia”, declarou. O pleito do ano que vem elegerá prefeitos e vereadores.

