Política Tribunal Superior Eleitoral vai mapear migrantes que não transferiram título

Por Redação O Sul | 29 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











A iniciativa faz parte de um esforço para entender as razões da alta abstenção em 2024 Foto: TSE/Divulgação (Foto: TSE/Divulgação) Foto: TSE/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) deve mapear o número de pessoas que se mudaram de cidade e não transferiram o título de eleitor. A iniciativa faz parte de um esforço para entender as razões da alta abstenção em 2024.

A depender do diagnóstico, a Corte deve intensificar as campanhas pelo recadastramento de eleitores em todo o país – o objetivo é evitar que os índices elevados se repitam no pleito de 2026.

Neste ano, a abstenção no segundo turno foi de 29,26%. A taxa foi considerada preocupante pelos técnicos do TSE, pois se assemelha à da eleição de 2020 (29,53%), realizada em meio à pandemia.

A presidente do TSE, ministra Cármen Lúcia, anunciou uma pesquisa para descobrir a causa do fenômeno. A ideia é fazer um grande levantamento de dados junto aos TREs (Tribunais Regionais Eleitorais) e identificar os principais entraves.

Além da questão dos migrantes, outros fatores são considerados pela área técnica do TSE – questões climáticas como as chuvas, por exemplo. O ponto facultativo na segunda-feira – dia do servidor público – também pode ter estimulado eleitores a viajar no fim de semana.

Há uma leitura, ainda, de que a abstenção no segundo turno também pode refletir um descontentamento da sociedade com a política de uma forma geral. O TSE também deve reforçar, a partir de 2025, campanhas de comunicação sobre a importância do voto.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/tribunal-superior-eleitoral-vai-mapear-migrantes-que-nao-transferiram-titulo/

Tribunal Superior Eleitoral vai mapear migrantes que não transferiram título

2024-10-29