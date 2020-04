Porto Alegre Trincheira da avenida Cristóvão Colombo, em Porto Alegre, será fechada para etapa final da obra

Por Redação O Sul | 28 de abril de 2020

EPTC instala desvios na avenida a partir desta quinta Foto: Anselmo Cunha/PMPA

A trincheira da avenida Cristóvão Colombo, em Porto Alegre, terá bloqueio no trânsito, a partir desta quinta-feira (30), para execução da etapa final da obra. A passagem de veículos foi liberada temporariamente em março de 2019.

A Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana explica que o bloqueio deve permanecer por cerca de 90 dias e ocorre para serviços de acabamento, recuperação de placas de concreto no interior da passagem e instalação das barreiras de proteção no interior da estrutura.

Os serviços estão previstos no cronograma da obra, que está com mais de 90% de execução. De acordo com a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), o impacto no trânsito neste momento em que a população cumpre medidas de contenção à Covid-19 será menor do que em períodos de normalidade porque o movimento de veículos na cidade está 38% mais baixo.

“Os serviços que ocorrem agora fazem parte do escopo da obra. Além do que será feito dentro da estrutura, para a conclusão restam a pavimentação na alça de acesso Sul-bairro, os muros de arrimo, o alargamento entre as ruas Honório Silveira Dias e Luzitana, a rede de drenagem, as calçadas no lado bairro, a implantação do piso tátil, implantação de sinalização definitiva e reparos finais”, destaca o titular da Secretaria, Marcelo Gazen.

A EPTC informou que, a partir desta quinta, também serão instalados desvios na avenida, e as linhas de ônibus 617, 617.1 e 617.2 alterarão seus itinerários.

