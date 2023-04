Economia Trinta e cinco bilionários do mundo têm suas fortunas ligadas ao agronegócio brasileiro

Por Redação O Sul | 7 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











Empresários estão no País em setores como commodities, agroindústria, bioenergia e logística. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Atualmente, há no mundo 2.640 bilionários com patrimônio pessoal acima de US$ 1 bilhão, segundo o ranking global publicado pela Forbes EUA. Mas quais desses bilionários, além dos próprios brasileiros, têm suas fortunas de alguma forma ligadas ao agronegócio do País? A Forbes Brasil fez um recorte dos 1.000 maiores bilionários globais e encontrou 35 grandes fortunas, entre personalidades únicas e famílias, ligadas ao agronegócio brasileiro por meio da produção, comércio e exportação de alimentos, bioenergia e fibras, mais agroindústria e logística.

Juntos, o grupo de estrangeiros detém uma fortuna pessoal de US$ 313,4 bilhões (R$ 1,585 trilhão na cotação atual). Da família norte-americana Mars, por exemplo, que é a maior fabricante de doces do mundo, há seis bilionários no ranking. A família acumula uma fortuna pessoal de US$ 115 bilhões (R$ 581,87 bilhões). A Mars opera no Brasil desde 1978.

Outra grande presença, com cinco bilionários na lista, é a também norte-americana Cargill, empresa centenária de alimentos que investe no Brasil desde 1965. Os herdeiros acumulam uma fortuna pessoal da ordem de US$ 22,9 bilhões (R$ 111,31 bilhões).

Mas a família Cargill não está entre as maiores fortunas do grupo analisado. Além da Mars, a segunda e terceira maiores fortunas vêm da italiana Ferrero, com Giovanni Ferrero detentor de US$ 38,9 bilhões (R$ 196,82 bilhões), e os três herdeiros da francesa Lactalis, com US$ 37,4 bilhões (R$ 189,23 bilhões). A Ferrero está no Brasil desde 1994 e Lactalis, desde 2013.

A Forbes usou os preços das ações em 10 de março de 2023 para calcular os patrimônios líquidos. A conversão de dólares para reais considerou a cotação de R$ 5,06.

Confira quem são os bilionários globais no agro brasileiro:

1 – Giovanni Ferrero, 58 anos.

2 – Jacqueline Mars, 83 anos; John Mars, 87 anos; Marijke Mars, 58 anos; Pamela Mars, 62; Valerie Mars, 64, e Victoria Mars, 66 anos.

3 – Emmanuel Besnier, 52 anos; Jean-Michel Besnier, 55 anos, e Marie Besnier Beauvalot, 42 anos.

4 – Charlene de Carvalho-Heineken, 68 anos, e família.

5 – Harry Stine, 81 anos.

6 – Enrique Razon Jr., 63 anos.

7 – Pauline MacMillan Keinath, 89 anos, Gwendolyn Sontheim Meyer, 61 anos.

8 – Alain Merieux, 85 anos, e família.

9 – Maria Asuncion Aramburuzabala, 59 anos, e família.

10 – Michael Herz, 79 anos, e Wolfgang Herz, 72 anos.

11 – Erich Wesjohann, 77 anos, e família.

12 – Robert Rich Jr., 82 anos.

13 – Issad Rebrab, 79 anos, e família.

14 – Luca Garavoglia, 54 anos.

15 – Alfred Oetker, 56 anos, Carl Ferdinand Oetker, 50 anos, Julia Oetker, 44 anos.

16 – Howard Schultz, 69 anos.

17 – Beatriz Davila de Santo Domingo, 84 anos.

18 – Margarita Louis-Dreyfus, 60 anos, família.

19 – John Middleton, 68 anos.

20 – Kuok Khoon Hong, 73 anos, e Martua Sitorus, 63 anos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/trinta-e-cinco-bilionarios-do-mundo-tem-suas-fortunas-ligadas-ao-agronegocio-brasileiro/

Trinta e cinco bilionários do mundo têm suas fortunas ligadas ao agronegócio brasileiro

2023-04-07