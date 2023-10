Todos os anos, o anúncio dos vencedores do Nobel é feito em um evento oficial. No entanto, na manhã desta quarta-feira houve uma falha e um comunicado com os nomes dos premiados foi enviado à imprensa quatro horas antes do anúncio oficial.

Em entrevista coletiva, Hans Ellegren, secretário-geral da Academia do Nobel, confirmou o anúncio antecipado. “Lamento o que aconteceu. Com certeza, houve um comunicado enviado por nós por motivos ainda desconhecidos. Estivemos muito ativos esta manhã tentando descobrir o que realmente aconteceu, mas ainda não sabemos. O importante é que isso não afetou de forma alguma a premiação dos ganhadores”, disse Hans.