Acontece Troco Amigo Panvel entrega R$ 221.516,28 para HPS

Por Redação O Sul | 21 de fevereiro de 2020

O cheque foi entregue pelo diretor geral do Grupo Dimed Panvel, Roberto Coimbra, ao diretor-executivo da Fundação Pró-HPS, Gustavo Gomes. Foto: Luciana Moglia Foto: Luciana Moglia

O Hospital Pronto Socorro de Porto Alegre recebeu a doação de R$ 221.516,28 do Projeto Troco Amigo da Panvel Farmácias. O cheque foi entregue pelo diretor geral do Grupo Dimed Panvel, Roberto Coimbra, ao diretor-executivo da Fundação Pró-HPS, Gustavo Gomes. “A Fundação é independente da prefeitura, que passa por dificuldades financeiras, e conta exclusivamente com doações para poder realizar benfeitorias no hospital e melhorar as condições de atendimento dos pacientes. Esse troco dos clientes da Panvel tem sido o maior valor que temos recebido nesses últimos anos, o que o torna ainda mais importante”, afirmou Gomes.

Na ocasião, a Fundação Pró-HPS fez a entrega da prestação de contas do valor doado em 2019. Os recursos foram aplicados no conserto e aquisição de equipamentos usados no bloco cirúrgico, na UTI e no setor de Emergência, na aquisição de materiais para o setor de controle de infecção hospitalar, entre outros destinos.

Coimbra reforçou o intuito do Troco Amigo de beneficiar a comunidade. “Nosso papel enquanto empresa ligada à saúde também é participar da comunidade em projetos como o Troco Amigo. Agradecemos mais uma vez aos nossos clientes que participam e delegam essa missão do destino dos recursos para a Panvel”, afirmou Coimbra.

O Troco Amigo possibilita aos clientes Panvel destinarem qualquer valor no ato da compra para hospitais de sua cidade participantes do programa. O valor total arrecadado em 2019, de R$ 1.859.275,15, beneficiará 74 hospitais do RS, SC, PR e SP. Em 11 anos de realização, a partir do troco doado pelos clientes nas lojas da rede, a iniciativa superou a marca total de R$ 11,5 milhões.

