Mundo Trump afirma que, se necessário, vai declarar estado de emergência em Washington

Por Redação O Sul | 15 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Em agosto, Trump enviou tropas da Guarda Nacional para, segundo ele, “restabelecer a lei, a ordem e a segurança pública” em Washington Foto: Reprodução Em agosto, Trump enviou tropas da Guarda Nacional para, segundo ele, “restabelecer a lei, a ordem e a segurança pública” em Washington. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (15) que, se necessário, vai decretar estado de emergência nacional e federalizar Washington, D.C., depois que a prefeita do Distrito de Columbia, Muriel Bowser, disse que a polícia não cooperará com o ICE (Serviço de Imigração e Alfândega).

Em questão, está o fornecimento de informações sobre indivíduos que vivem ou entram ilegalmente no país. Os comentários ocorreram após milhares de manifestantes irem às ruas neste mês contra o envio de tropas da Guarda Nacional por Trump em agosto para, segundo ele, “restabelecer a lei, a ordem e a segurança pública”, após o presidente ter chamado a criminalidade de uma “praga” na capital.

Trump culpou os “democratas da esquerda radical” por pressionarem a prefeita da capital americana a informar o governo sobre a não cooperação com o ICE, acrescentando que, se a polícia interrompesse a parceria com o serviço de imigração, “o crime voltaria com tudo”.

“Aos cidadãos e empresas de Washington, D.C., não se preocupe, estou com vocês e não permitirei que isso aconteça. Declararei um estado de emergência nacional e federalizarei, se necessário!”, afirmou Trump.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/trump-afirma-que-se-necessario-vai-declarar-estado-de-emergencia-em-washington/

Trump afirma que, se necessário, vai declarar estado de emergência em Washington

2025-09-15