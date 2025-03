Mundo Trump anuncia contrato de mais de R$ 100 bilhões com a Boeing para fabricar o caça mais letal já criado

Por Redação O Sul | 21 de março de 2025

Apresentação artística do caça F- 47. (Foto: Gráfico da Força Aérea dos EUA)

O presidente dos Estados Unidos Donald Trump anunciou, em coletiva no Salão Oval da Casa Branca realizada na tarde dessa sexta-feira (21), um acordo com a Boeing para a produção do novo caça militar F-47.

O contrato de desenvolvimento de engenharia e fabricação fechado com a Boeing vale mais de US$ 20 bilhões (ou mais de R$ 100 bilhões), de acordo com a agência de notícias Reuters. Na coletiva, Trump não revelou o montante real do contrato, dizendo apenas que o governo encomendou um “grande pedido”.

A aeronave militar será a sexta geração de caças desenvolvidos pela Força Aérea dos Estados Unidos e, segundo o republicano, será o “mais letal já criado”.

O republicano também descreveu o novo caça como “praticamente invisível” aos radares e que os “inimigos da América nunca verão isso chegando”, em alusão à velocidade do novo jato militar.

Apesar das pistas deixadas pelo presidente dos Estados Unidos na coletiva sobre a furtividade e velocidade do F-47, o design e a ficha técnica da aeronave permanecem guardados como segredo de estado.

Em seu site, a Boeing afirma que o programa de Dominância Aérea de Nova Geração (NGAD, na sigla em inglês), no qual se insere a fabricação do novo caça, está protegido e ocultado sob as leis de segurança do país. “Detalhes técnicos e programáticos da plataforma de Dominância Aérea de Nova Geração permanecem em segredo sob as leis de segurança nacional e exportação dos Estados Unidos”.

Em nota, a Força Aérea dos Estados Unidos diz que o F-47 representa a peça central do NGAD e incorpora, em sua tecnologia, “furtividade de próxima geração, fusão de sensores e capacidades de ataque de longo alcance, a fim de enfrentar os adversários mais sofisticados em ambientes contestados”.

O caça mais moderno da Força Aérea dos Estados Unidos é o F-35, que está em operação desde 2015 e foi fabricado conjuntamente pela Lockheed Martin. A Lockheed não participou do projeto do F-47.

O novo modelo desenvolvido pela Boeing recebe o número 47 em referência ao fato de Trump ser o 47º presidente dos Estados Unidos

Na coletiva do Salão Oval, Trump estava acompanhado de oficiais da Força Aérea e também do secretário do Departamento de Defesa Pete Hegseth. O membro da administração de Trump usou a oportunidade do anúncio para falar a aliados e a adversários dos Estados Unidos:

“Agora temos o F-47, que envia uma mensagem muito direta e clara aos nossos aliados de que não vamos a lugar nenhum… e aos nossos inimigos de que podemos, e seremos capazes de projetar poder ao redor do mundo, sem impedimentos, por gerações vindouras.”, disse Hegseth.

