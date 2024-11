Mundo Trump anuncia nome do oficial que será responsável pela deportação de imigrantes ilegais

Tom Homan foi um servidor de carreira dentro do governo e trabalhou com seis presidentes ao longo de três décadas. (Foto: Reprodução)

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que traria de volta o oficial de imigração linha-dura Tom Homan para supervisionar as fronteiras do país no novo governo. Homan atuou temporariamente como diretor de Imigração e Fiscalização Aduaneira no primeiro governo do republicano, entre 2017 e 2018.

“Tenho o prazer de anunciar que o ex-diretor do ICE e defensor do controle de fronteiras, Tom Homan, se juntará ao governo Trump como responsável pelas fronteiras do nosso país (“O czar da fronteira”)”, publicou Trump em sua rede social Truth Social. ICE é a sigla da agência de Imigração e Fiscalização Aduaneira dos EUA.

O presidente eleito afirmou que Homan supervisionará as fronteiras com o México e com o Canadá, e que será responsável por “todas as deportações de estrangeiros ilegais de volta ao seu país de origem”. Homan também será responsável pela segurança aérea e marítima das fronteiras.

“Conheço Tom há muito tempo e não há ninguém melhor para policiar e controlar nossas fronteiras”, escreveu. “Não tenho dúvidas de que ele fará um trabalho fantástico e há muito esperado”, disse Trump.

Durante a campanha eleitoral, o republicano prometeu prometeu lançar – no primeiro dia de sua presidência – a maior operação de deportação de imigrantes indocumentados da história dos EUA.

Trump repetidamente criticou os imigrantes irregulares durante sua campanha, usando uma retórica violenta sobre aqueles que “envenenam o sangue” dos Estados Unidos.

Tom Homan serviu como o rosto público dos esforços agressivos do primeiro governo do republicano para intensificar a fiscalização da imigração antes de se aposentar em 2018.

Enquanto diretor na ICE executou várias batidas em larga escala em locais de trabalho, prendendo diversos empregadores por contratarem imigrantes ilegalmente nos EUA.

O ex-diretor estava entre altos funcionários do departamento de imigração de Trump, que em 2018 recomendaram que a administração implementasse uma política de fronteira rigorosa que resultou na separação de milhares de famílias migrantes na fronteira.

Também supervisionou um sistema de imigração que colocou um número recorde de crianças imigrantes sob custódia dos EUA.

Em setembro de 2017, Homan disse em um evento público que sua agência prenderia pessoas indocumentadas que se apresentassem para cuidar das crianças.

Homan, foi frequentemente elogiado por Trump durante a campanha e o apoiou no período eleitoral.

Homan disse nessa segunda-feira (11) que priorizaria a deportação de imigrantes ilegais nos EUA que representassem ameaças à segurança, bem como aqueles que assumissem postos de trabalho.

O presidente eleito ainda não disse quem servirá como chefe do Departamento de Segurança Interna dos EUA, que supervisiona a Patrulha da Fronteira do país.

