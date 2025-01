Mundo Trump anuncia tarifas à Colômbia após país negar receber voos com imigrantes deportados

Por Redação O Sul | 26 de janeiro de 2025

Trump declarou que a decisão da Colômbia colocou em risco a segurança nacional dos Estados Unidos. Foto: Reprodução Trump declarou que a decisão da Colômbia colocou em risco a segurança nacional dos Estados Unidos. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que vai impor tarifas à Colômbia após o país se negar a receber voos com imigrantes ilegais deportados. O presidente colombiano, Gustavo Petro, recusou a entrada de dois aviões militares norte-americanos que deportavam migrantes. Trump declarou que a decisão de Petro colocou em risco a segurança nacional dos Estados Unidos.

Em uma publicação na Truth Social neste domingo (26), o presidente americano afirmou que os EUA aplicarão tarifas emergenciais de 25% sobre todos os produtos colombianos que entram no país, aumentando essa taxa para 50% em uma semana.

“Essas medidas são apenas o começo”, escreveu Trump na Truth Social. “Não permitiremos que o governo colombiano viole suas obrigações legais em relação à aceitação e retorno dos criminosos que eles forçaram a entrar nos Estados Unidos!”

Haverá também sanções ao Tesouro e ao setor bancário e financeiro da Colômbia. Além disso, o presidente americano disse que vai impor sanções a vistos de oficiais do governo colombiano, bem como seus aliados, apoiadores, membros de partidos e familiares. Todos os colombianos que entrarem nos EUA também, segundo Trump, passarão por inspeções mais rigorosas.

As sanções anunciadas à Colômbia são:

– Tarifas de emergência de 25% em todos os produtos colombianos que entram nos EUA, subindo para 50% em uma semana;

– Bloqueio de viagens;

– Inspeções rigorosas nas fronteiras e aeroportos na entrada de cidadãos colombianos nos EUA;

– Revogação de vistos de autoridades do governo e aliados;

– Sanções ao Tesouro, ao setor bancário e ao setor financeiro colombianos.

A recusa da Colômbia em aceitar os voos é o segundo caso de um país latino-americano rejeitando aeronaves militares norte-americanas destinadas à deportação. A decisão segue o México, que também recusou, na semana passada, a solicitação para permitir o pouso de uma aeronave militar norte-americana com migrantes.

Petro condenou a prática, sugerindo que ela trata os migrantes como criminosos. Em uma publicação na plataforma de mídia social X, Petro afirmou que a Colômbia está disposta a receber os imigrantes deportados em aviões civis, ressaltando que eles devem ser “tratados com dignidade e respeito”.

“Os Estados Unidos não podem tratar os migrantes colombianos como criminosos”, escreveu Petro, dizendo ainda que há 15.660 norte-americanos em situação irregular na Colômbia.

“Vocês nunca nos verão queimando uma bandeira americana ou realizando uma operação para devolver imigrantes ilegais algemados aos Estados Unidos. Os verdadeiros libertários jamais atacam a liberdade humana”, disse Petro.

O uso de aeronaves militares americanas para realizar voos de deportação faz parte da resposta do Pentágono à declaração de emergência nacional sobre imigração feita por Trump logo após sua posse, na última segunda-feira (20).

Neste domingo, o governo brasileiro disse que um voo com imigrantes deportados dos Estados Unidos que chegou ao Brasil na sexta-feira (24) “viola os termos de acordo com os EUA, que prevê o tratamento digno, respeitoso e humano dos repatriados”. Segundo o comunicado, os deportados tiveram “tratamento degradante” pois foram algemados nos pés e nas mãos no voo de repatriação.

Ainda segundo o governo, as autoridades brasileiras não autorizaram o seguimento do voo, que chegou em Manaus (AM), para Belo Horizonte (MG) justamente em razão do uso das algemas e correntes, além do “mau estado da aeronave, com sistema de ar condicionado em pane, entre outros problemas”.

Segundo o Itamaraty, causou “revolta” nas 88 pessoas a bordo o “tratamento indigno recebido”. O ministério vai encaminhar um pedido de esclarecimento da situação ao governo dos Estados Unidos.

“O governo brasileiro considera inaceitável que as condições acordadas com o governo norte-americano não sejam respeitadas. O Brasil concordou com a realização de voos de repatriação, a partir de 2018, para abreviar o tempo de permanência desses nacionais em centros de detenção norte-americanos, por imigração irregular e já sem possibilidade de recurso”, diz outro trecho da nota. As informações são do portal de notícias g1.

