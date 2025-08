Mundo Trump anuncia tarifas de 10% a 41% sobre diversos países

Por Redação O Sul | 31 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











A medida, segundo a Casa Branca, visa responder a práticas comerciais consideradas injustas Foto: Reprodução A medida, segundo a Casa Branca, visa responder a práticas comerciais consideradas injustas. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta quinta-feira (31) uma ordem executiva que impõe tarifas recíprocas, variando entre 10% e 41%, a diversos países. A medida, segundo a Casa Branca, visa responder a práticas comerciais consideradas injustas e proteger os interesses econômicos dos EUA.

No caso do Canadá, a tarifa foi elevada de 25% para 35%, com vigência a partir de 1º de agosto. Já olhando para algumas das alíquotas mais elevadas, Mianmar e Laos, 40%; e Síria, 41%.

“Em resposta à contínua inação e retaliação do Canadá, o presidente Trump considerou necessário aumentar a tarifa de 25% para 35% para lidar efetivamente com a emergência existente”, afirmou a Casa Branca.

Além do Canadá, outros países também foram incluídos na nova rodada de tarifas. Veja a lista:

– Lesoto: tarifa recíproca de 15%

– Vietnã: tarifa recíproca de 20%

– Venezuela: tarifa de 15%

– Turquia: tarifa de 15%

– África do Sul: tarifa recíproca de 30%

– Suíça: tarifa de 39%

– Israel: tarifa de 15%

– Camarões: tarifa de 15%

– Chade: tarifa de 15%

– Paquistão: tarifa recíproca de 19%

– Bangladesh: tarifa de 20%

Os países não listados tiveram a tarifa mantida em 10%. Trump já havia alertado que qualquer país que não tivesse fechado um acordo com os EUA até sexta-feira (1º) estaria sujeito a tarifas mais altas sobre seus produtos.

Essa nova medida representa uma atualização da ofensiva tarifária iniciada por Trump em julho, quando o governo começou a enviar cartas a líderes de países com os quais os EUA mantêm relações comerciais.

Os documentos estipulavam tarifas entre 20% e 50% sobre produtos importados de cada país, com aplicação prevista para 1º de agosto, caso não fosse firmado um acordo com os Estados Unidos. Até o momento, foram enviadas 25 notificações — sendo o Brasil o país com a maior tarifa, que entrará em vigor a partir do dia 6 de agosto.

O decreto desta quinta trata de reajustar as tarifas anunciadas pelo republicano em 2 de abril, que ficou conhecido como Dia da Libertação.

No texto, Trump ainda sinaliza que pode baixar essas tarifas, a depender de acordos celebrados com os parceiros comerciais, tratativas estas que ele reitera estarem avançando.

“Certos parceiros comerciais […] concordaram ou estão prestes a celebrar acordos comerciais e de segurança significativos com os Estados Unidos. Os produtos desses parceiros comerciais permanecerão sujeitos aos direitos ad valorem adicionais […] desta ordem até que esses acordos sejam concluídos, e eu emitirei ordens subsequentes que registrarão os termos desses acordos”, pontua Trump.

(Com informações dos portais de notícias CNN Brasil e g1)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/trump-anuncia-tarifas-de-10-a-41-sobre-diversos-paises/

Trump anuncia tarifas de 10% a 41% sobre diversos países

2025-07-31