Mundo Trump cita Brasília entre capitais violentas ao anunciar que vai federalizar a polícia em Washington

Por Redação O Sul | 11 de agosto de 2025

Segundo Trump, a criminalidade na capital dos Estados Unidos superou a registrada em outras capitais nacionais. (Foto: Reprodução)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, citou Brasília como exemplo de “capital violenta” em um discurso, nessa segunda-feira (11), para anunciar uma intervenção federal na segurança de Washington, capital dos EUA. A medida foi justificada por Trump como uma resposta à “trágica emergência de segurança” na cidade – o que, segundo a prefeita do distrito de Colúmbia, não condiz com as estatísticas oficiais desde 2023.

Dados mais recentes, no entanto, mostram que Washington tem uma taxa de homicídios mais de três vezes maior que a de Brasília.

Segundo Trump, a criminalidade na capital dos Estados Unidos superou a registrada em outras capitais nacionais – além de Brasília, ele citou Bogotá (Colômbia), Cidade do Panamá, Cidade do México e Bagdá (Iraque).

“Olhando os números temos alguns gráficos com diferentes cidades ao redor do mundo: Bagdá, Panamá, Brasília, San José, Bogotá, Cidade do México, Lima… (Em comparação a todos) nós dobramos ou triplicamos (a taxa de criminalidade). Vocês querem viver em lugares como esses? Eu acredito que não”, diz Trump.

Segundo o Atlas da Violência, o DF registrou 347 homicídios em 2023 – número maior que os 274 assassinatos registrados em Washington no mesmo ano.

Washington, no entanto, tinha uma população estimada em 687.324 em 2023 – menos de 25% dos 2,81 milhões estimados para o Distrito Federal no mesmo ano.

Juntando todos esses números, Brasília teve 12,3 homicídios para cada 100 mil habitantes em 2023 – um índice bem abaixo dos 39,86 por 100 mil habitantes registrados em Washington.

Na coletiva, Trump exibiu números ligeiramente diferentes: 13 homicídios por 100 mil habitantes para Brasília, e 41 por 100 mil habitantes, em Washington.

Segundo Trump, a cidade de Washington tem sido comparada com capitais descritas como “os piores lugares do mundo”.

“Nós queremos segurança em Washington. Você quer poder viver na sua casa ou apartamento e se sentir seguro para ir até uma loja comprar um jornal ou alguma outra coisa. Você não tem isso mais. A taxa de homicídios em Washington é maior que em Bogotá, Cidade do México e em outros lugares que você escuta dizer sobre serem os piores lugares do mundo. (As taxas) são muito maiores”, disse Trump.

O governo do Distrito Federal reafirmou a comparação dos dados – mas para dizer que Brasília é mais segura que Washington.

O governo de Ibaneis Rocha não comentou o trecho em que Trump relaciona Brasília e outras capitais aos “piores lugares do mundo”.

“Brasília é mais segura que Washington. O que o presidente Trump disse pode ser uma surpresa para muitos, mas é apenas a realidade dos números, baseada no índice mundialmente aceito de casos de homicídios a cada 100 mil habitantes. Em 2024, tivemos o menor número de homicídios de toda a serie histórica do DF, medida desde 1977. Foram 6,9 casos para cada 100 mil habitantes, número que nos aproxima dos países europeus. Sim, o Trump falou a verdade: Brasília é mais segura que Washington”, disse o secretário de Segurança do DF, Sandro Avelar.

