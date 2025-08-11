Terça-feira, 12 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Mundo Trump cita Brasília entre capitais violentas ao anunciar que vai federalizar a polícia em Washington

Por Redação O Sul | 11 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Segundo Trump, a criminalidade na capital dos Estados Unidos superou a registrada em outras capitais nacionais. (Foto: Reprodução)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, citou Brasília como exemplo de “capital violenta” em um discurso, nessa segunda-feira (11), para anunciar uma intervenção federal na segurança de Washington, capital dos EUA. A medida foi justificada por Trump como uma resposta à “trágica emergência de segurança” na cidade – o que, segundo a prefeita do distrito de Colúmbia, não condiz com as estatísticas oficiais desde 2023.

Dados mais recentes, no entanto, mostram que Washington tem uma taxa de homicídios mais de três vezes maior que a de Brasília.

Segundo Trump, a criminalidade na capital dos Estados Unidos superou a registrada em outras capitais nacionais – além de Brasília, ele citou Bogotá (Colômbia), Cidade do Panamá, Cidade do México e Bagdá (Iraque).

“Olhando os números temos alguns gráficos com diferentes cidades ao redor do mundo: Bagdá, Panamá, Brasília, San José, Bogotá, Cidade do México, Lima… (Em comparação a todos) nós dobramos ou triplicamos (a taxa de criminalidade). Vocês querem viver em lugares como esses? Eu acredito que não”, diz Trump.

Segundo o Atlas da Violência, o DF registrou 347 homicídios em 2023 – número maior que os 274 assassinatos registrados em Washington no mesmo ano.

Washington, no entanto, tinha uma população estimada em 687.324 em 2023 – menos de 25% dos 2,81 milhões estimados para o Distrito Federal no mesmo ano.

Juntando todos esses números, Brasília teve 12,3 homicídios para cada 100 mil habitantes em 2023 – um índice bem abaixo dos 39,86 por 100 mil habitantes registrados em Washington.

Na coletiva, Trump exibiu números ligeiramente diferentes: 13 homicídios por 100 mil habitantes para Brasília, e 41 por 100 mil habitantes, em Washington.

Segundo Trump, a cidade de Washington tem sido comparada com capitais descritas como “os piores lugares do mundo”.

“Nós queremos segurança em Washington. Você quer poder viver na sua casa ou apartamento e se sentir seguro para ir até uma loja comprar um jornal ou alguma outra coisa. Você não tem isso mais. A taxa de homicídios em Washington é maior que em Bogotá, Cidade do México e em outros lugares que você escuta dizer sobre serem os piores lugares do mundo. (As taxas) são muito maiores”, disse Trump.

O governo do Distrito Federal reafirmou a comparação dos dados – mas para dizer que Brasília é mais segura que Washington.

O governo de Ibaneis Rocha não comentou o trecho em que Trump relaciona Brasília e outras capitais aos “piores lugares do mundo”.

“Brasília é mais segura que Washington. O que o presidente Trump disse pode ser uma surpresa para muitos, mas é apenas a realidade dos números, baseada no índice mundialmente aceito de casos de homicídios a cada 100 mil habitantes. Em 2024, tivemos o menor número de homicídios de toda a serie histórica do DF, medida desde 1977. Foram 6,9 casos para cada 100 mil habitantes, número que nos aproxima dos países europeus. Sim, o Trump falou a verdade: Brasília é mais segura que Washington”, disse o secretário de Segurança do DF, Sandro Avelar.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Mundo

Ordem de Trump para assumir a segurança de Washington é “alarmante e sem precedentes”, diz a prefeita, que afirma não estar surpresa
Trump estende por mais 90 dias a trégua com a China poucas horas antes de tarifas entrarem em vigor
https://www.osul.com.br/trump-cita-brasilia-entre-capitais-violentas-ao-anunciar-que-vai-federalizar-a-policia-em-washington/ Trump cita Brasília entre capitais violentas ao anunciar que vai federalizar a polícia em Washington 2025-08-11
Deixe seu comentário

Últimas

Política Em meio às tarifas dos Estados Unidos, Lula conversa com Xi Jinping
Esporte Juventude derrota Corinthians na luta para deixar zona do rebaixamento do Brasileirão
Rio Grande do Sul Polícia Rodoviária Federal apreende 850 quilos de agrotóxicos transportados ilegalmente em Santana do Livramento
Mundo Trump estende por mais 90 dias a trégua com a China poucas horas antes de tarifas entrarem em vigor
Porto Alegre Transporte público: três linhas de ônibus deixam de circular em Porto Alegre; confira estas e outras mudanças
Rio Grande do Sul Entra em vigor no RS a lei que garante desconto no boleto para quem fica sem luz por mais de 24 horas
Porto Alegre Cinemateca Capitólio, em Porto Alegre, exibe dois clássicos nacionais
Porto Alegre Unidade Móvel de Saúde Animal atenderá região Partenon nesta quinta-feira
Economia Dólar fecha o dia em alta; Ibovespa cai com impasse na negociação entre Brasil e Estados Unidos
Inter Boa atuação de Ricardo Mathias levanta debate sobre a sua utilização no Inter
Pode te interessar

Mundo Trump estende por mais 90 dias a trégua com a China poucas horas antes de tarifas entrarem em vigor

Mundo Ordem de Trump para assumir a segurança de Washington é “alarmante e sem precedentes”, diz a prefeita, que afirma não estar surpresa

Mundo “Ucrânia terá de ceder território para Putin”, diz Trump

Mundo Presidente da Ucrânia acusa a Rússia de não se preparar para paz e de deslocar tropas