Mundo Trump compartilha símbolo nazista para rotular homossexuais

Por Redação O Sul | 13 de março de 2025

Presidente americano reproduziu um artigo de opinião do colunista Jeremy Hunt, do jornal conservador “The Washington Times”. Foto: Reprodução Presidente americano reproduziu um artigo de opinião do colunista Jeremy Hunt, do jornal conservador “The Washington Times”. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou a sua rede Truth Social para republicar, na segunda-feira (10), a imagem de um triângulo rosa invertido e coberto com um sinal de proibido em vermelho, conhecido como um símbolo da era nazista de perseguição a homossexuais.

A ideia era reproduzir um artigo de opinião do colunista Jeremy Hunt, do jornal conservador “The Washington Times”, elogiando seu governo por proibir tropas transgênero das Forças Armadas. A referência a um símbolo usado pelos nazistas está fazendo Trump ser alvo de críticas mundo afora. Aliados dele, Elon Musk e Steve Bannon foram acusados recentemente de fazer saudações associadas ao nazismo.

Trump propagou a imagem diretamente vinculada à perseguição de gays e transgêneros no nazismo – estima-se que 15 mil foram enviados aos campos de concentração e submetidos a experiências médicas, castração e execuções.

Antes da criação do ícone, esses grupos usavam triângulos verdes ou vermelhos, destinados a criminosos e presos políticos, respectivamente. Também era comum identificá-los com o número 175, em referência ao parágrafo do Código Penal que caracterizava a homofobia como crime.

O triângulo era costurado ao uniforme dos prisioneiros. Por isso, o grupo começou a ser chamado de “triângulo rosa”. Os triângulos-rosa eram cobaias em experiências nazistas, desaparecendo com frequência dos campos de concentração.

O sobrevivente Rudolf Brazda (1913-2011) contou em um livro os três anos detido no campo de Buchenwald, em uma rotina de intenso trabalho, ofensas e abusos físicos, pois os prisioneiros do grupo eram tidos como “viciados sexuais”

Os primeiros atos de Trump, ao reassumir a Casa Branca, foram destinados a erradicar os programas de diversidade, equidade e inclusão (DEI) de órgãos federais, sob a alegação de que eram discriminatórios, ilegais e imorais. Os gêneros foram definidos apenas como dois: masculino e feminino. Jovens transgênero tiveram a assistência médica cortada.

Pessoas trans passaram a ser consideradas inadequadas ao serviço militar, de acordo com outra ordem executiva assinada em janeiro por Trump, que reforçou a tarefa de removê-las das Forças Armadas.

O presidente recebeu o aval do colunista Jeremy Hunt, veterano militar:

“O presidente Trump e o secretário de Defesa, Pete Hegseth, estão realizando em semanas o que geralmente leva anos A desconstrução das distrações da era Biden por este governo e o redirecionamento do Pentágono estão avançando em ritmo alucinante. Aqueles que serviram nas forças armadas da nossa nação não poderiam estar mais gratos”, afirmou, no artigo reproduzido com a imagem de uma TV com sinal de proibido atravessando o triângulo rosa e automaticamente repostado pelo presidente.

