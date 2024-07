Mundo Trump conversa com o presidente da Ucrânia e promete encerrar guerra

Por Redação O Sul | 20 de julho de 2024

O presidente da Ucrânia, Zelensky, também felicitou Trump pela nomeação como candidato republicano à presidência e condenou o atentado do último sábado. (Foto: Reprodução)

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, conversou por telefone com o ex-mandatário dos Estados Unidos Donald Trump, em uma tentativa de estreitar os laços com o possível futuro inquilino da Casa Branca.

Em seu perfil no Telegram, Zelensky disse que concordou com Trump em “discutir pessoalmente quais passos podem ser tomados para obter uma paz verdadeiramente duradoura”. “Sublinhei a importância vital do apoio americano bipartidário à defesa da liberdade e independência de nosso país”, acrescentou.

Zelensky também felicitou o magnata pela nomeação como candidato republicano à presidência e condenou o atentado do último sábado (13), quando o ex-mandatário foi ferido por um tiro de raspão no orelha. “Desejei força e absoluta segurança para o futuro”, afirmou o ucraniano.

Trump, por sua vez, relatou que a conversa foi “muito boa” e que ele levará “a paz ao mundo” e colocará “fim a uma guerra que custou muitas vidas humanas e devastou muitas famílias inocentes”. “Aprecio que o presidente Zelensky tenha me procurado. Todas as duas partes se unirão e negociarão um acordo que encerre a violência e abra caminho à prosperidade”, disse.

O republicano é acusado por adversários de ser simpático ao presidente da Rússia, Vladimir Putin, e já indicou que só manterá a ajuda militar à Ucrânia se Zelensky aceitar negociar a paz.

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse ao presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para “não acreditar nas ‘notícias falsas’” de que sua possível reeleição ajudaria a Rússia, disse o secretário de imprensa de Zelensky no sábado (20).

Boa conversa

Comentando sobre o telefonema , o secretário de imprensa Serhiy Nikiforov disse que “foi uma boa conversa, num espírito de respeito mútuo”. “E Trump também disse uma coisa muito interessante, ele disse para não acreditar — esta é sua frase de assinatura, sua citação de assinatura — ele disse para não acreditar nas ‘notícias falsas’ de que sua vitória eleitoral poderia ser benéfica para a Rússia”, acrescentou Nikiforov.

Os dois também conversaram sobre os últimos ataques russos à Ucrânia e “concordaram em princípio” em realizar uma reunião conjunta, disse ele. O telefonema entre Trump e Zelensky marcou a primeira conversa deles desde que o ex-presidente deixou a Casa Branca, e ocorreu um dia depois de Trump aceitar formalmente a nomeação do Partido Republicano para presidente. As informações são do portal Terra e da CNN.

