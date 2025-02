Mundo Trump “culpa” Kiev por invasão e diz que concessão de parte do território à Rússia poderia ter encerrado a guerra

Por Redação O Sul | 18 de fevereiro de 2025

As declarações foram feitas no mesmo dia em que representantes americanos e russos se encontraram para discutir um acordo de paz. (Foto: Reprodução)

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que poderia ter encerrado a guerra na Ucrânia com um acordo cedendo parte do território ucraniano à Rússia, e indiretamente culpou Kiev pela invasão iniciada por Moscou há quase três anos. As declarações foram feitas no mesmo dia em que representantes americanos e russos se encontraram para discutir um acordo de paz.

Na residência oficial de Mar-a-Lago, na Flórida, disse que, se estivesse no cargo em fevereiro de 2022, teria firmado um acordo no qual os ucranianos cederiam parte de seu território em troca do cessar-fogo. A posição oficial de Kiev nos últimos anos é pela manutenção da unidade territorial do país, com base nas fronteiras de 1991, muito embora as lideranças locais pareçam cada vez mais abertas a concessões diante das dificuldades militares e da nova pressão da Casa Branca.

O presidente americano não escondeu o ressentimento com as críticas de europeus e ucranianos pela falta de um convite para uma reunião entre EUA e Rússia, na Arábia Saudita, que a Casa Branca e o Kremlin consideraram ser o início das conversas de paz.

“Acho que tenho o poder de acabar com essa guerra, e acho que está indo bem. Mas hoje ouvi: ‘Ah, bem, não fomos convidados’. Bem, vocês estão lá há três anos. Vocês deveriam ter acabado [com a guerra] depois de três anos. Vocês nunca deveriam ter começado [a guerra]. Vocês poderiam ter feito um acordo”, disse, em uma aparente referência a Kiev e repetindo argumentos de Putin, que acusa a Ucrânia de tentar se tornar um “satélite” da Otan.

Na segunda-feira, mesmo dia em que líderes europeus se encontraram para tentar passar uma mensagem de união sobre a Ucrânia, Zelensky afirmou, em entrevista à rede ARD, que os EUA estavam tentando “agradar” a Rússia em busca de uma “vitória rápida”.

Trump não aceitou bem os comentários.

“Ele [Zelensky] é ok, mas não me importo pessoalmente, me importo em fazer o trabalho. Você tem uma liderança que permitiu que uma guerra continuasse, o que nunca deveria ter acontecido, mesmo sem os Estados Unidos”, disse Trump, afirmando que a aprovação interna do líder ucraniano é de 4%, quando as últimas pesquisas, de janeiro, mostraram o apoio de 50% da população.

O líder americano disse ainda apoiar a proposta, ainda embrionária, de enviar tropas de paz à Ucrânia como parte de um plano de manutenção do cessar-fogo, defendido pelo Reino Unido.

“Se eles quiserem fazer isso, ótimo. Eu sou totalmente a favor. Se eles quiserem fazer isso, acho que seria ótimo”, afirmou, completando que os EUA não participariam da iniciativa porque “estão muito longe”.

Os ataques a Zelensky e a sugestão de que ele considera a Ucrânia responsável pela guerra que fez o país perder 20% de seu território e que matou dezenas de milhares de seus cidadãos soaram como mais um sinal de que Trump está mais alinhado com Moscou do que com Kiev.

Ao final das declarações em Mar-a-Lago, o presidente americano disse que deve se encontrar com Putin “antes do fim do mês”, sem dar detalhes sobre uma data ou local. Nesta terça-feira, representantes dos EUA e da Rússia se reuniram na Arábia Saudita, quebrando um longo silêncio que pontuou as relações entre os dois países após o início da guerra, em fevereiro de 2022. Em comunicados, o secretário de Estado, Marco Rubio, e o chanceler russo, Sergei Lavrov, confirmaram que o diálogo será ampliado, agora com representantes indicados pelos dois lados.

Até o momento, não estão previstas as participações de governos europeus ou das próprias lideranças ucranianas nas próximas rodadas de diálogo, embora Trump tenha prometido que Zelensky “estará envolvido” em um acordo sobre o futuro da guerra em seu país. As informações são do portal O Globo.

2025-02-18