Mundo Trump diz a Elon Musk que tentativa de assassinato foi “desagradável”

Por Redação O Sul | 12 de agosto de 2024

"Foi um golpe forte. Foi muito, acho que as pessoas diriam que foi surreal, mas não foi", disse Trump. Foto: Reprodução

O ex-presidente Donald Trump, ao conversar com o proprietário do X, Elon Musk, na rede social do bilionário, disse que a tentativa de assassinato contra ele foi “desagradável.”

Respondendo à pergunta de Musk sobre como foi o tiroteio para ele, Trump respondeu: “Não foi agradável.”

“Foi um golpe forte. Foi muito, acho que as pessoas diriam que foi surreal, mas não foi. Você sabe, eu estava dizendo a alguém, você tem casos como este… onde você sente que é uma situação surreal. E eu nunca senti dessa forma. Eu soube imediatamente que era uma bala,” disse Trump sobre o momento em que afirmou que a bala atingiu sua orelha.

Musk disse que uma das razões pelas quais ele apoiou a candidatura presidencial de Trump foi a reação do ex-presidente à tentativa de assassinato durante um comício na Pensilvânia no mês passado, dizendo que o gesto de Trump levantar os punhos foi “incrivelmente inspirador.”

Hacker

Cerca de 15 minutos após uma entrevista no X ser agendada para começar entre o proprietário Elon Musk e o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, milhares de pessoas tentando participar da conversa reclamaram que não conseguiam ouvir o bate-papo.

Musk culpou o problema em um ataque distribuído de negação de serviço que sobrecarregou os servidores da empresa.

“Parece haver um ataque DDOS massivo no X. Estamos trabalhando para desligá-lo”, disse Musk em uma publicação na rede social.

“Na pior das hipóteses, prosseguiremos com um número menor de ouvintes ao vivo e postaremos a conversa mais tarde”, ele acrescentou.

“DDOS”, ou negação de serviço distribuída, é um método de ataque comum no qual hackers inundam um site com tráfego falso para sobrecarregar seus sistemas e tentar tirá-lo do ar.

