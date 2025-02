Política Trump foi eleito para governar os Estados Unidos, não para mandar no mundo, diz Lula

Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2025

Lula chamou as investidas do presidente americano de “anomalias”. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil Lula chamou as investidas do presidente americano de “anomalias”. (Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil) Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou as interferências de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, em outros países e ressaltou que o republicano não foi eleito para “mandar no mundo”.

O titular do Planalto citou os planos de Trump de ocupar o canal do Panamá, anexar a Groelândia e o Canadá e o mais recente anúncio de que os Estados Unidos vão assumir o controle da Faixa de Gaza.

Lula chamou as investidas do presidente americano de “anomalias” e disse que os EUA precisam respeitar a soberania dos países.

“Eu respeito a eleição do presidente Trump. Ele foi eleito presidente da República pelo povo americano. Portanto, ele tem todo o meu respeito para governar os Estados Unidos, para manter as relações democráticas e civilizadas com os Estados Unidos. Ele não foi eleito para mandar no mundo. Ele foi eleito para governar os Estados Unidos”, frisou Lula em entrevista às rádios Metrópole e Sociedade, da Bahia, nesta quinta-feira (6).

O presidente também criticou a proposta de Trump de transformar a Faixa de Gaza na “Riviera do Oriente Médio”. “Ninguém vai fazer um lugar bonito em cima de cadáveres de mulheres e crianças”, pontuou.

Ele defendeu um posicionamento mais “humanista” sobre o tema. “O que tem que fazer na Palestina é cuidar dela como se fosse qualquer outro povo”, afirmou. “Na verdade o que precisa fazer é criar o Estado da Palestina e dar decência àquele povo palestino que não pode ser tratado como se fosse lixo”, defendeu o brasileiro.

Na terça-feira (4), Trump surpreendeu a comunidade internacional, ao afirmar, ao lado do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, que “os EUA tomarão a Faixa de Gaza”. “E faremos um trabalho com ela, também. Nós seremos donos dela.”

Evacuação

Após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar planos para uma ocupação americana da Faixa de Gaza, o ministro israelense da Defesa, Israel Katz, ordenou às Forças Armadas que elaborem um plano para que palestinos deixem o território “voluntariamente”.

Katz elogiou nesta quinta-feira o plano de Trump para o território palestino conflagrado, chamando-os de “corajoso”: “Os moradores de Gaza devem ter a liberdade de sair e emigrar, como é a norma em todo o mundo. Instruí [as Forças Armadas] a prepararem um plano para que qualquer morador de Gaza que queira sair, o faça, para qualquer país que esteja disposto a aceitá-lo.”

