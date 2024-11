Mundo Trump já falou com Putin e Zelensky sobre a guerra na Ucrânia

Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2024

Trump falou com Putin na quinta-feira (7), com quem discutiu sobre a guerra. Ele teria pedido ao presidente da Rússia para que não escalasse o conflito. (Foto: Reprodução)

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, já conversou por telefone com o presidente russo, Vladimir Putin, e com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, sobre o conflito entre os dois países, informou nesse domingo (10) o jornal “Washington Post”.

De acordo com o jornal americano, Trump falou com Putin na quinta-feira (7), com quem discutiu sobre a guerra. O republicano teria pedido ao presidente da Rússia para que não escalasse o conflito e mencionado a “considerável presença militar de Washington na Europa”.

Essa foi a primeira conversa telefônica entre os dois desde que Trump venceu a eleição, de acordo com várias pessoas informadas sobre o assunto. Durante a ligação, que Trump fez de seu resort na Flórida, ele aconselhou o presidente russo a não aumentar a guerra na Ucrânia e o lembrou da considerável presença militar de Washington na Europa, segundo uma fonte inteirada com a ligação, que, como outros entrevistados para esta história, falou sob condição de anonimato para discutir um assunto delicado.

Os dois homens conversaram sobre a meta de paz no continente europeu e Trump expressou interesse em dar continuidade às conversas para discutir “a resolução da guerra da Ucrânia em breve”, disseram várias das pessoas.

Trump teria conversado anteriormente, na quarta-feira (6), com Zelensky, a quem teria garantido que os EUA seguirão apoiando a Ucrânia na guerra.

Durante a campanha eleitoral, Donald Trump disse que encontraria uma solução para acabar com a guerra “em um dia”, mas não explicou como faria isso.

As ligações iniciais de Trump com líderes mundiais não estão sendo conduzidas com o apoio do Departamento de Estado e de intérpretes do governo dos EUA. A equipe de transição de Trump ainda não assinou um acordo com a Administração de Serviços Gerais, um procedimento padrão para transições presidenciais. Trump e seus assessores desconfiam de funcionários de carreira do governo após o vazamento de transcrições de telefonemas presidenciais durante seu primeiro mandato. “Eles estão apenas ligando diretamente para ele [Trump]”, disse uma das pessoas familiarizadas com as ligações.

Posição da Rússia

Na sexta-feira (8), o Kremlin disse que Putin estava pronto para discutir a Ucrânia com Trump, mas isso não significava que ele estava disposto a alterar as exigências de Moscou para a resolução do conflito.

Em 14 de junho, Putin estabeleceu seus termos para o fim da guerra: a Ucrânia teria que abandonar suas ambições de entrar na OTAN e retirar todas as suas tropas de todo o território de quatro regiões reivindicadas pela Rússia. A Ucrânia rejeitou a proposta, dizendo que seria equivalente à capitulação, e Zelensky apresentou um “plano de vitória” que inclui pedidos de apoio militar adicional do Ocidente.

