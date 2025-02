Mundo Trump levanta a voz, bate boca com Zelensky e chama presidente ucraniano de “‘desrespeitoso” com os Estados Unidos

Por Redação O Sul | 28 de fevereiro de 2025

Trump enfatizou que Putin quer fazer um acordo. Foto: Reprodução Trump enfatizou que Putin quer fazer um acordo. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O presidente dos EUA, Donald Trump, bateu boca com o líder ucraniano Volodymyr Zelensky em encontro dos dois na Casa Branca nesta sexta-feira (28). Trump chamou Zelensky de “desrespeitoso” com os EUA e afirmou que o ucraniano “não está no direito de ditar nada”.

Trump, o vice JD Vance e Zelensky estavam falando sobre a ajuda dos Estados Unidos para a Ucrânia e a tentativa americana de encerrar a Guerra da Ucrânia – por meio de uma aproximação com a Rússia. Zelensky então apontou que Trump tem abordagem mais leve com Vladimir Putin.

Zelenskiy rebateu as alegações de Trump de que as cidades ucranianas foram reduzidas a escombros por três anos de guerra. Trump enfatizou que Putin quer fazer um acordo.

“Você está apostando com a vida de milhões de pessoas. Você está apostando com a Terceira Guerra Mundial. Você está apostando com a Terceira Guerra Mundial, e o que você está fazendo é muito desrespeitoso com este país, um país que te apoiou muito mais do que muitos disseram que deveria”, afirmou Trump a Zelensky.

A fala ocorreu antes da assinatura de um acordo de exploração de terras raras na Ucrânia, que será assinado nesta sexta-feira, segundo Trump. Essas terras, espalhadas pelo território ucraniano, mas em alta concentração no leste do país, são ricas em minerais raros, e o lucro dessa exploração irá aos EUA em troca de segurança americana contra a Rússia.

Zelensky, por sua vez, afirmou que está “esperançoso de que o acordo de exploração será um passo à frente para a Ucrânia”, e que “quer discutir o que os EUA estão prontos para fazer pelo país”.

O presidente americano chamou o acordo de “bem justo” e um “grande compromisso” para os EUA. Trump também afirmou que teve boas discussões com o presidente russo, Vladimir Putin, nos últimos dias.

O encontro ocorre em meio a negociações entre EUA e Rússia para encerrar a guerra na Ucrânia. Países europeus criticam os EUA de não incluir a Ucrânia nas conversas, tampouco outro país da UE como mediador.

Nos últimos dias, Trump e Zelensky também trocaram farpas públicas. Zelensky acusou Trump de estar preso em uma bolha de desinformação russa, por conta de seu alinhamento com Putin. Em resposta, o presidente americano chamou o ucraniano de “ditador sem eleições” e o pressionou a fechar o acordo de minerais ou “não restará a ele um país”.

Na quinta-feira, Trump se encontrou com o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer. Durante entrevista coletiva conjunta, o presidente americano interrompeu uma fala do britânico.

