Por Redação O Sul | 17 de março de 2025

O post compartilhado pelo perfil da Casa Branca foi originalmente publicado no domingo na conta pessoal de Trump Foto: Reprodução O post compartilhado pelo perfil da Casa Branca foi originalmente publicado no domingo na conta pessoal de Trump. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

As páginas da Casa Branca e do perfil oficial do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nas redes sociais publicaram imagem que remove a fotografia do democrata Joe Biden de uma galeria de chefes do Executivo americano.

A publicação mostra os retratos oficiais de Trump do primeiro mandato e da gestão atual. No meio deles, onde deveria constar o retrato de Biden, aparece a imagem de um autopen (caneta automática, em português) fazendo a assinatura do ex-presidente.

O autopen é um dispositivo que faz assinaturas em série. É usado por celebridades para facilitar o trabalho de dar um grande número de autógrafos, por exemplo.

O post compartilhado pelo perfil da Casa Branca foi originalmente publicado no domingo (16) na conta pessoal de Trump em sua rede social, a Truth, e fixado no topo do perfil do republicano.

Antes, na sexta-feira (14), Trump havia publicado uma mensagem sobre o mesmo assunto: “A pessoa que foi o real presidente durante os anos de Biden foi a pessoa que controlou o autopen!”.

A publicação ironiza a saúde mental de Biden e sugere que outras pessoas estariam tomando decisões no lugar do democrata durante sua gestão, encerrada em janeiro.

Biden, de 82 anos, desistiu de concorrer à reeleição após desempenho pífio em debate contra Trump e uma série de gafes levantarem dúvidas sobre sua aptidão para continuar à frente do país por mais quatro anos.

Quem assumiu o topo da célula democrata foi a sua vice, Kamala Harris, que acabou derrotada por Trump nas eleições de novembro.

Em uma publicação na rede social Truth Social, o presidente sugeriu que o democrata sequer saberia que os perdões foram assinados, e que as pessoas responsáveis pela assinatura poderiam ter incorrido em crime.

“Os ‘Perdões’ que o Sonolento Joe Biden deu à Comissão Não Selecionada de Bandidos Políticos, e muitos outros, são aqui declarados NULOS, VACANTES E SEM MAIS FORÇA OU EFEITO, devido ao fato de que foram feitos com uma caneta automática”, escreveu Trump, referindo-se a perdões concedidos por Biden a pessoas envolvidas em investigações contra o republicano e seus aliados.

“Em outras palavras, Joe Biden não os assinou, mas, mais importante, ele não sabia nada sobre eles! Os documentos necessários para o perdão não foram explicados ou aprovados por Biden. Ele não sabia nada sobre eles, e as pessoas que sabiam podem ter cometido um crime”, finalizou o mandatário norte-americano. (Folhapress e O Globo)

