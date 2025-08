Mundo Trump pede publicamente renúncia de chefe do Fed, o Banco Central dos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 3 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











Trump usa saída de Kugler para reforçar embate com Powell e influenciar rumos do Fed. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente dos Estados Unidos Donald Trump afirmou que Jerome Powell deveria seguir o exemplo da governadora do Federal Reserve, Adriana Kugler — que deixou seu posto de governadora da instituição — e renunciar ao banco central norte-americano, intensificando sua disputa com o atual presidente do Fed.

“Powell deveria renunciar, assim como Adriana Kugler, indicada por Biden, renunciou. Ela sabia que ele estava tomando a decisão errada sobre as taxas de juros. Ele também deveria renunciar”, escreveu Trump nas redes sociais.

O Fed anunciou que Kugler deixará seu cargo no conselho da instituição, oferecendo a Trump a chance de nomear um governador do Fed mais alinhado com sua pressão por juros mais baixos. O mandato de Kugler no cargo iria até janeiro de 2026.

Trump disse a repórteres estar “muito feliz” por ter uma vaga aberta no conselho do Fed e afirmou acreditar que Kugler decidiu sair porque “discordava” de Powell sobre a política de definição de juros. As posições públicas de Kugler sobre o custo do crédito, no entanto, têm sido bastante alinhadas com as de Powell.

Ataques a Powell

A publicação exigindo a renúncia do presidente do Fed foi apenas o mais recente episódio de uma série de ataques crescentes contra Powell após a decisão dos dirigentes do banco central de manter as taxas inalteradas na última semana.

Trump usou suas redes sociais para exigir que Powell “reduzisse substancialmente as taxas de juros”, acrescentando que “se ele continuar a recusar, o conselho deveria assumir o controle e fazer o que todo mundo sabe que precisa ser feito!”

Em uma publicação seguinte, após a divulgação de dados fracos sobre o mercado de trabalho em julho, Trump afirmou que estava instruindo sua equipe a demitir o comissário do Escritório de Estatísticas do Trabalho (BLS) e que “Powell também deveria ser colocado ‘para pastar’”.

Trump também falou sobre o futuro de Powell em uma entrevista à Newsmax, na qual disse que “muito provavelmente” não irá destituí-lo antes do fim do mandato, acrescentando que foi aconselhado que isso “perturbaria o mercado”.

“Eu o removeria num piscar de olhos, mas dizem que isso perturbaria o mercado, e ele sai em sete ou oito meses, e então colocarei outra pessoa”, disse Trump.

Taxas de juros

Desde a decisão do Fed de manter os juros, Trump retomou suas críticas severas a Powell, atacando o presidente do Fed tanto por sua política de juros quanto pela reforma da sede do banco central — projeto que críticos dizem estar sendo mal conduzido por Powell. Trump já questionou parlamentares sobre a possibilidade de demitir Powell e, depois, disse a jornalistas que não pretendia fazê-lo, indicando estar disposto a esperar até o fim do mandato do presidente do Fed, em maio.

As decisões sobre as taxas são tomadas pelo Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC), presidido por Powell. O comitê é composto pelos sete membros do Conselho de Governadores do Fed, em Washington, e por cinco presidentes dos bancos regionais do Federal Reserve. O FOMC elege seu presidente e vice-presidente uma vez por ano.

Na coletiva dessa semana, Powell não deu nenhum sinal claro de que o comitê esteja inclinado a cortar os juros na próxima reunião, marcada para setembro. Powell tem reforçado a ideia de que o Fed está bem posicionado no momento, considerando as incertezas persistentes sobre os efeitos econômicos das tarifas impostas por Trump. Os investidores agora preveem dois cortes até o fim do ano.

O secretário do Tesouro, Scott Bessent, afirmou esperar que Trump possa anunciar o substituto de Powell até o fim do ano. “Estamos montando uma lista muito boa de candidatos”, disse ele à CNBC. “Espero que possamos fazer esse anúncio até o final do ano.” Com informações de O Globo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/trump-pede-publicamente-renuncia-de-chefe-do-fed-o-banco-central-dos-estados-unidos/

Trump pede publicamente renúncia de chefe do Fed, o Banco Central dos Estados Unidos

2025-08-03