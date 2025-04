Economia Trump quer iPhone feito nos Estados Unidos, mas ele custaria três vezes mais

Por Redação O Sul | 11 de abril de 2025

Transferir a produção de iPhones da China para os Estados Unidos é improvável no curto prazo e faria o aparelho custar três vezes mais, apontam analistas. O alerta surge em meio à guerra comercial entre EUA e China. Na quinta-feira (10), Trump impôs uma tarifa de 145% sobre os produtos importados da China, principal centro de fabricação do iPhone.

Em resposta, os chineses aumentaram as tarifas sobre produtos dos EUA para 125%.

O principal objetivo de Trump é estimular a indústria nacional dos EUA, uma de suas promessas de governo. Nesse contexto, o presidente espera que os iPhones sejam fabricados no país.

Karoline Leavitt, secretária de imprensa da Casa Branca, citou o plano da Apple de investir US$ 500 bilhões nos EUA até 2028 como sinal de que isso pode acontecer.

Especialistas mostram, no entanto, que essa transição não é tão simples assim, citando custos trabalhistas e as dificuldades de transferir sua complexa cadeia de produção para o país.

Para o analista da empresa de investimentos Wedbush Securities Dan Ives, um iPhone produzido nos EUA custaria mais que o triplo em relação ao fabricado na China.

Um iPhone fabricado no país asiático vendido por US$ 1.000 custaria mais de US$ 3.000 se fosse montado nos EUA, disse o analista à Associated Press. Os valores correspondem a cerca de R$ 6.000 e R$ 18.000, respectivamente, em 11 de abril.

“Os preços mudariam tão drasticamente que é difícil compreender”, disse Ives. “Fabricar iPhones nos EUA é inviável”, resumiu.

Já os especialistas do Bank of America dizem que fabricar o aparelho da Apple nos EUA aumentaria em o custo do aparelho em 90%, segundo relatório aos clientes informado pela Bloomberg na quarta-feira (9).

Por que o iPhone ficaria mais caro? Para o Bank of America, só os custos com trabalhadores nos EUA aumentariam em 25% o gasto da produção do aparelho. Mas, segundo o banco, o problema vai além, já que os EUA teriam que continuar importando componentes usados para a fabricação do iPhone da China por um bom tempo.

Dan Ives, analista da Wedbush Securities, também afirmou que a transferência da cadeia produtiva do iPhone para os EUA levaria pelo menos três anos e custaria caro.

Vale destacar que a Apple começou a construir uma rede de fabricação na China na década de 1990 e migrá-la para os EUA não seria nada fácil.

Em um post no X, Ives disse que transferir 10% da cadeia de suprimentos asiática da Apple para os EUA levaria três anos e US$ 30 bilhões, em um processo com grandes interrupções.

“Dizer que podemos simplesmente fabricar isso nos EUA é subestimar incrivelmente a complexidade da cadeia de suprimentos da Ásia e a maneira como eletrônicos, chips, semicondutores, hardware, smartphones, etc, são feitos para os consumidores dos EUA nos últimos 30 anos”, disse Ives em um relatório, segundo a CBS News.

O plano da Apple mencionado pela secretária de imprensa da Casa Branca foi anunciado pela empresa em fevereiro. Ele inclui o investimento de US$ 500 bilhões e a contratação de 20 mil pessoas nos EUA até 2028, mas não prevê a fabricação de iPhones no país.

Em vez disso, a Apple prometeu financiar um data center em Houston, no Texas, para desenvolvimento de inteligência artificial — uma tecnologia que a empresa está expandindo, acompanhando a tendência do setor.

Apesar disso, a ideia é um desejo da equipe do atual presidente. Além de Leavitt, o secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, também falou sobre a possibilidade de fabricação do aparelho no país.

“O exército de milhões e milhões de seres humanos rosqueando pequenos parafusos para fabricar iPhones, esse tipo de coisa, vai chegar aos EUA”, disse Lutnick à CBS News, em 6 de abril.

