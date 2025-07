Mundo Trump reforça que impôs taxação maior ao Brasil do que a outros países por causa de Bolsonaro

Por Redação O Sul | 16 de julho de 2025

Donald Trump disse que impôs uma taxação maior ao Brasil do que a outros países por motivos políticos. (Foto: Reprodução)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nessa quarta-feira (16), no Salão Oval da Casa Branca, que impôs uma taxação maior ao Brasil do que a outros países por motivos políticos. Segundo o republicano, o que “estão fazendo” com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é “uma desgraça” e foi a causa das tarifas de 50%.

“O melhor acordo que podemos fazer (com outros países) é enviar uma carta, e a carta diz que você vai pagar 30%, 35%, 25%, 20%. Em um caso é 50%, o Brasil, porque o que estão fazendo com seu ex-presidente é uma desgraça. Eu conheço o ex-presidente, ele lutou muito pelo povo do Brasil. Acredito que ele é um homem honesto e que o que estão fazendo com ele é algo terrível”, alegou Trump.

A nova declaração do americano sobre o caso reforça o tom político adotado desde a carta que foi enviada ao presidente Lula (PT) com o anúncio da tarifa. Diferentemente do que fez com outros países, Trump deu ênfase à política doméstica brasileira antes de fazer a abordagem sobre comércio exterior. “Esse julgamento não deveria estar ocorrendo. É uma Caça às Bruxas que deve acabar IMEDIATAMENTE!”, escreveu ao se referir à investigação sobre a trama golpista colocada em curso depois da eleição de 2022.

Como mostrou a pesquisa Genial/Quaest divulgada nessa quarta, os brasileiros repudiam a postura de Trump, e o ato foi decisivo para Lula recuperar pontos na aprovação ao governo. No levantamento, 79% dos entrevistados acreditam que as tarifas vão prejudicar sua vida, 63% acham que o americano está errado ao considerar injusta a relação comercial entre os países e 72% consideram equivocada a atitude de taxar o país sob alegação de que Bolsonaro está sendo prejudicado.

Desde o anúncio do tarifaço, na semana passada, o governo ganhou terreno nas redes sociais com base no discurso de soberania nacional. O bolsonarismo, por sua vez, entrou numa disputa interna. A discordância é simbolizada pelo embate entre o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que está nos Estados Unidos e integra a parcela mais radical da direita, e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que tentou negociar com autoridades americanas a revogação da medida depois de ter dado diversos sinais de apoio a Trump nos últimos meses. As informações são do jornal O Globo.

