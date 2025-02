Mundo Trump retira os Estados Unidos do Conselho de Direitos Humanos da ONU

Por Redação O Sul | 4 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Republicano também assinou ordem para suspensão do financiamento para a agência para refugiados palestinos. Foto: Reprodução Republicano também assinou ordem para suspensão do financiamento para a agência para refugiados palestinos. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente dos EUA, Donald Trump, assinou nesta terça-feira (4) uma ordem executiva retirando o país do Conselho de Direitos Humanos da ONU e mantendo a suspensão do financiamento para a agência da entidade que fornece assistência para refugiados palestinos, a UNRWA.

Em um evento com a presença de jornalistas no Salão Oval da Casa Branca para a assinatura dos decretos, ele também afirmou que a única alternativa dos palestinos que vivem na Faixa de Gaza é deixar o território – uma ideia apoiada pela extrema direita israelense, e que constituiria limpeza étnica perante o direito internacional, segundo analistas.

Trump afirmou que gostaria que a Jordânia e o Egito recebesse os palestinos deslocados do território, cuja infraestrutura foi seriamente destruída após 15 meses de guerra entre Israel e Hamas – grupo terrorista que controla a região.

“É um local em escombros. Se pudéssemos encontrar o pedaço certo de terra, ou vários pedaços de terra, e construir alguns lugares realmente bons com bastante dinheiro na região [para os palestinos], aí sim. Acho que seria muito melhor do que voltar para Gaza”, disse ele a repórteres no Salão Oval. No último dia 25, Trump deu uma declaração similar.

“[Gaza] É literalmente um local de demolição, quase tudo foi demolido e as pessoas estão morrendo lá. Então, eu preferiria me envolver com algumas das nações árabes e construir moradia em outro local onde elas possam talvez viver em paz, pelo menos por um tempo”, disse o presidente.

“Estamos falando de um milhão e meio de pessoas, e nós apenas limpamos tudo isso.”

O Conselho de Direitos Humanos da ONU é um órgão criado pela entidade em 2006 para promover tópicos como liberdade de associação e movimento, liberdade de expressão, de crença e direitos das mulheres e da população LGBT – além de investigar alegações de violações de estados-membros.

Já a UNRWA foi estabelecida há cerca de 75 anos, atendendo cerca de 750 mil refugiados palestinos da guerra de 1948, durante a criação do Estado de Israel. Ela é a principal organização das Nações Unidas que fornece serviços de ajuda e educação a milhões de palestinos na Cisjordânia ocupada e em Gaza. Recentemente, Israel votou por encerrar o acordou que permitia o funcionamento de seus escritórios no país.

Destruição de Gaza

O conflito entre Israel e Hamas, interrompido em janeiro por um acordo de cessar-fogo, gerou uma crise humanitária no território e deixou mais de 40 mil mortos.

Até o ano passado, os Estados Unidos afirmavam ser contra o deslocamento forçado de palestinos. O então presidente Joe Biden defendia a criação do Estado da Palestina e um acordo para convivência pacífica com Israel.

As falas de Trump levantam preocupações sobre uma saída generalizada de palestinos da Faixa de Gaza, o que poderia resultar no “apagamento” do grupo na região e enfraquecer a proposta para a criação do Estado da Palestina.

Trump conversou com o rei Abdullah da Jordânia neste sábado. Em entrevista a jornalistas, o presidente norte-americano afirmou que sugeriu que o monarca aceite palestinos no país, já que a Faixa de Gaza está uma “bagunça”.

(AG)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/trump-retira-os-estados-unidos-do-conselho-de-direitos-humanos-da-onu/

Trump retira os Estados Unidos do Conselho de Direitos Humanos da ONU

2025-02-04