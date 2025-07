Mundo Trump teria organizado festa com “jovens mulheres” onde Epstein era o único convidado

Por Redação O Sul | 21 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Outras mulheres ligadas ao escândalo relataram encontros desconfortáveis com Trump mediados por Epstein. (Foto: Reprodução de cena / Netflix)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em meio às crescentes pressões por transparência sobre o escândalo Jeffrey Epstein, novas revelações voltam a lançar luz sobre a relação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com o financista condenado por crimes sexuais. De acordo com uma reportagem do The New York Times, Trump teria organizado uma festa exclusiva para “jovens mulheres” em sua residência e clube privado Mar-a-Lago, na Flórida, onde o único outro convidado era o próprio Epstein.

O evento, ocorrido em 1992, foi lembrado por George Houraney, empresário responsável por organizar a festa “Garotas do Calendário” no local. Segundo ele, ficou surpreso ao saber que a lista de convidados se limitava a Trump e Epstein. “Eu disse: ‘Donald, esta deveria ser uma festa com VIPs’. Você está me dizendo que é você e Epstein?”, afirmou Houraney ao Times em 2019.

A então namorada de Houraney, Jill Harth, mais tarde acusou Trump de má conduta sexual na noite da festa. Em ação judicial, ela alegou que o magnata a levou a um quarto, a beijou e acariciou à força, impedindo sua saída. Trump negou as acusações, e o processo foi encerrado em 1997 após um acordo em outro caso relacionado.

Relação próxima e controversa

Trump e Epstein cultivaram uma relação próxima ao longo de quase 15 anos, em eventos públicos e festas privadas tanto em Palm Beach quanto em Manhattan. Em vídeos resgatados da época, os dois aparecem rindo e trocando comentários ao observarem líderes de torcida dançando em Mar-a-Lago.

Em 2002, Trump chegou a afirmar à revista New Yorker: “Conheço Jeff há 15 anos. Um cara incrível. É muito divertido estar com ele. Dizem até que ele gosta de mulheres bonitas tanto quanto eu — e muitas delas são mais jovens.”

Registros mostram que Trump viajou ao menos sete vezes no jato particular de Epstein entre Palm Beach e Nova Jersey. Epstein também frequentava festas organizadas por Trump e, segundo uma das vítimas, Virginia Giuffre, foi em Mar-a-Lago que ela conheceu Ghislaine Maxwell — atualmente presa por tráfico sexual — e foi levada ao círculo de Epstein.

Outras mulheres ligadas ao escândalo relataram encontros desconfortáveis com Trump mediados por Epstein. A ex-modelo da Sports Illustrated Stacey Williams afirmou ter sido apalpada por Trump em uma visita a Trump Tower, acompanhada por Epstein. “Senti-me como um pedaço de carne entregue como parte de um jogo entre eles”, declarou ao Times.

Afastamento e silêncio seletivo

A relação entre os dois terminou em 2004, após uma disputa por um imóvel em Palm Beach. Segundo relatos, Trump teria decidido banir Epstein de Mar-a-Lago após comportamento considerado “inapropriado” com uma jovem frequentadora. Após o rompimento, Trump buscou se distanciar do ex-amigo, especialmente após a prisão de Epstein, em 2019.

“Eu não era fã dele”, declarou Trump a repórteres após a nova prisão do financista, acrescentando que “todo mundo em Palm Beach o conhecia”.

Apesar das negativas públicas, a crescente pressão de apoiadores e opositores fez com que Trump determinasse ao Departamento de Justiça, na última semana, a buscar a liberação do depoimento do grande júri que investigou Epstein e sua cúmplice, Maxwell. As informações são do portal O Globo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/trump-teria-organizado-festa-com-jovens-mulheres-onde-epstein-era-o-unico-convidado/

Trump teria organizado festa com “jovens mulheres” onde Epstein era o único convidado

2025-07-21