Política Truth Social: a rede de Donald Trump na qual Bolsonaro e seu filho Eduardo criaram contas

Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2025

A Truth Social foi lançada em fevereiro de 2021, depois que Trump foi expulso do X, à época Twitter, Facebook e YouTube. (Foto: Getty Images)

Jair Bolsonaro e o filho Eduardo Bolsonaro (PL-SP) anunciaram que criaram perfis oficiais na Truth Social, rede social do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

“Feliz de estar aqui na Truth Social, a rede social criada pelo melhor presidente dos EUA, Donald Trump, onde postarei meu conteúdo em inglês e português. O melhor está por vir”, disse o congressista na plataforma.

“É uma grande satisfação fazer parte também desta rede social que preza pela liberdade, tão valorizada e escassa em tempos difíceis para o Brasil. Irmãos brasileiros e americanos unidos em prol dos direitos individuais e valores que moldam nossa sociedade”, declarou Bolsonaro.

A Truth Social foi lançada em fevereiro de 2021, depois que Trump foi expulso do X, à época Twitter, Facebook e YouTube, em janeiro do mesmo ano, na sequência da invasão ao Capitólio dos EUA.

Criada pela Trump Media & Technology Group (TMTG), a plataforma é semelhante ao atual X, onde é possível publicar textos e fotos, além de compartilhar publicações de outras pessoas. Mesmo tendo o seu perfil no X reativado, depois de a plataforma ter sido comprada por Elon Musk, Trump continua mantendo a Truth como seu principal canal de comunicação.

Muitos conservadores acusavam as empresas de mídia social do Vale do Silício de restringir a liberdade de expressão removendo postagens e usuários. Em seu auge no X, Trump tinha mais de 88 milhões de seguidores.

Em seu site, a Truth Social se descreve como uma “plataforma de mídia social ‘de tenda larga’ que incentiva uma conversa global aberta, livre e honesta sem discriminar por ideologia política”.

Quando a empresa foi anunciada pela primeira vez em outubro de 2021, seus termos de serviço diziam que a empresa não seria legalmente responsável pelo “conteúdo, precisão, ofensividade, opiniões [ou] confiabilidade” de qualquer coisa que os usuários pudessem postar no site. Alguns comentaristas observaram que essa imunidade autodeclarada parecia depender da Seção 230 da Lei de Decência das Comunicações, uma lei à qual Trump se opôs firmemente durante sua presidência.

Os termos de serviço acrescentaram ainda que os usuários estariam proibidos de “rebaixar, manchar ou prejudicar, em nossa opinião, nós e/ou o Site”. A Truth Social disse que tem o direito de “suspender ou encerrar sua conta” e também “tomar as medidas legais apropriadas”.

