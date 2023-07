Política Tribunal Superior Eleitoral multa Bolsonaro e Braga Netto em R$ 110 mil

Por Redação O Sul | 28 de julho de 2023

Bolsonaro e Braga Netto são acusados de abuso de poder político e econômico e uso indevido dos meios de comunicação. Foto: Walter Campanato/Agência Brasil Bolsonaro e Braga Netto são acusados de abuso de poder político e econômico e uso indevido dos meios de comunicação. (Foto: Walter Campanato/Agência Brasil) Foto: Walter Campanato/Agência Brasil

O corregedor-geral eleitoral, ministro Benedito Gonçalves, multou nesta sexta-feira (28) o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e seu então candidato a vice nas eleições do ano passado, Walter Braga Netto, em R$ 110 mil por descumprimento de uma decisão da Corte eleitoral.

De acordo com o ministro, Bolsonaro e Braga Netto mantiveram postagens em seus perfis nas redes sociais, mesmo após decisão determinando sua remoção. O material contém imagens do ex-presidente durante os eventos oficiais de celebração do Bicentenário da Independência, em setembro de 2022, em Brasília e no Rio de Janeiro.

“Os diversos argumentos trazidos pelos investigados, todavia, não são capazes de alterar a conclusão no sentido de que, tal como alegado pela autora, os investigados mantiveram postagens que afrontaram diretamente a decisão liminar proferida”, afirmou o ministro.

A decisão foi tomada em uma das ações em curso na Corte que contestam um suposto desvio de finalidade nos eventos oficiais em comemoração aos 200 anos da Independência do Brasil.

Bolsonaro e Braga Netto são acusados de abuso de poder político e econômico e uso indevido dos meios de comunicação por supostamente terem beneficiado suas candidaturas com a participação de eventos oficiais do bicentenário da Independência, em Brasília e no Rio de Janeiro, custeados com dinheiro público e transmitidos pela TV Brasil.

Na decisão, o ministro Benedito Gonçalves também determinou que Bolsonaro e Braga Netto comprovem, por meio de documentos, a origem dos recursos usados para pagar os atos de campanha nas duas cidades, “inclusive a montagem da estrutura utilizada para os comícios e o ressarcimento, pelo partido político, dos custos de deslocamento para o Rio de Janeiro na data”.

Gonçalves ainda determinou o envio de informações pelos governadores do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB) e do Rio de Janeiro, Claudio Castro (PL), do prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD).

O ministro marcou audiências para ouvir testemunhas no processo. As oitivas serão feitas a partir de 21 de agosto, por videoconferência. Serão ouvidos:

– governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha;

– governador do Rio, Cláudio Castro;

– senador Ciro Nogueira;

– ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira de Carvalho.

– ex-deputado Daniel Silveira;

– João Henrique Nascimento de Freitas, ex-assessor-chefe do Presidente da República;

– Dom Marcony Vinícius Ferreira, Bispo Ordinário Militar do Brasil.

Gonçalves solicitou o envio de informações, em cinco dias, sobre os atos cívico-militares de 7 de Setembro e as comemorações do Bicentenário da Independência.

Deverão enviar os dados os governos do Distrito Federal e do Rio de Janeiro, a Prefeitura do Rio de Janeiro, os ministérios das Comunicações e da Defesa, os comandos do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, a Advocacia-Geral da União e a TV Brasil.

