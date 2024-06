Porto Alegre Tudo Fácil do Centro de Porto Alegre retoma o atendimento ao público nesta sexta-feira

Por Redação O Sul | 6 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Unidade permaneceu fechada por mais de um mês, devido à enchente na região. (Foto: Luciano Lanes/PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Localizada no Pop Center (“Camelódromo”) da avenida Júlio de Castilhos nº 235 (3º andar), a central de serviços Tudo Fácil do Centro Histórico de Porto Alegre será reaberta ao público nesta sexta-feira (7). A unidade permaneceu fechada por mais de um mês, devido à enchente que atingiu a região em maio.

O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados, das 9h às 13h, sem fechar ao meio-dia. As informações por meio do telefone 155 também voltam a ser disponibilizadas.

Com isso, todos os endereços do Tudo Fácil no Rio Grande do Sul estão com atendimento normalizado, incluindo as centrais da Zona Sul e da Zona Norte da capital gaúcha.

No Interior do Estado, as unidades de Caxias do Sul (Serra Gaúcha), Passo Fundo (Região Norte), Pelotas (Região Sul) e Rio Grande (Litoral Sul) estão funcionando novamente desde o final de maio. Já em Lajeado (Vale do Taquari), as portas foram reabertas nessa quinta-feira (6).

História

Com o propósito de melhorar o atendimento e concentrar em um único local físico os serviços públicos mais demandados pelos cidadãos, a primeira unidade do Tudo Fácil foi inaugurada em 1998 no Centro Histórico. Diferentes órgãos do Estado passaram a prestar o atendimento no mesmo endereço (então na avenida Borges de Medeiros quase esquina com rua Andrade Neves).

A grande procura motivou a abertura, em 2006, da segunda unidade em Porto Alegre, no bairro Cristo Redentor (Zona Norte). O mesmo processo levou a uma terceira central, em 2010, no bairro Tristeza (Zona Sul). Juntas, as três atendem a cada ano cerca de 1,2 milhão de cidadãos.

Modernização

O projeto de ampliação e modernização das centrais Tudo Fácil faz parte das iniciativas dos Canais Integrados de Atendimento, introduzida pelo governo gaúcho em 2019. Finalidade: aproximar o Estado dos cidadãos por meio de um atendimento integrado, híbrido, mais simples e ágil.

Desta forma, alinhado ao Mapa Estratégico do Governo, este projeto se consolidou em 2020 e busca modernização, desburocratização dos processos, promoção da inclusão social e do espírito de cidadania, além da agilização das soluções ao cidadão por meio do Governo Digital e o fomento de um ambiente de negócios mais ágil e simples.

Com o desafio de estar presente nos 497 municípios e com o objetivo de aproximar o Estado de todo o cidadão, por meio de um atendimento integrado, ágil e resolutivo, se identificou a necessidade de desenvolver diferentes modelos de atendimento que atendessem a todas as regiões.

Desta forma, foi definido que todos os processos, envolvendo os serviços públicos, podem ser prestados de maneira digital, por teleatendimento ou de forma física, garantindo que haja fluidez na troca de informações, na forma de prestação de serviços ao cidadão e nas boas práticas utilizadas entre os mesmos.

A implantação de uma nova Unidade do Tudo Fácil, contribui diretamente com a simplificação dos processos e melhoria da relação do Estado com o cidadão. Por isso, algumas cidades foram elencadas para a implantação de novas Unidades, considerando alguns aspectos como localização de fácil acesso à população, disponibilidade de transporte público nas proximidades, acessibilidade, dentre outros.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/tudo-facil-do-centro-de-porto-alegre-retoma-o-atendimento-ao-publico-nesta-sexta-feira/

Tudo Fácil do Centro de Porto Alegre retoma o atendimento ao público nesta sexta-feira

2024-06-06