Saúde Tudo o que você precisa saber sobre novo aumento de casos de covid no Brasil

Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Taxa de testes positivos para a Covid-19 cresceu 228% e 524% no último mês nas farmácias e laboratórios do país, respectivamente Foto: Cristine Rochol/PMPA Taxa de testes positivos para a Covid-19 cresceu 228% e 524% no último mês nas farmácias e laboratórios do país, respectivamente. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Dados da Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma) e da Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica (Abramed) mostram que a taxa de testes positivos para a Covid-19 cresceu 228% e 524% no último mês nas farmácias e laboratórios do país, respectivamente. Com isso, no momento, cerca de 20% dos testes feitos nas unidades confirmam um diagnóstico para a doença, percentual que chegou a ser inferior a 7% há pouco tempo, ainda no início de outubro.

Especialistas explicam que o aumento da positividade acende um alerta, já que a baixa procura pela testagem, até mesmo por pessoas sintomáticas, leva a números oficiais que podem não representar a realidade da doença. Nesse contexto, a chegada da subvariante BQ.1 da Ômicron no Brasil, o anúncio de novas versões das vacinas e a possibilidade do retorno de máscaras pode despertar uma série de dúvidas.

Para respondê-las, O Globo conversou com a pediatra e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), Isabella Ballalai; o médico infectologista Gerson Salvador, do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo (USP), e o infectologista Unaí Tupinambás, professor da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

1. Como a nova subvariante (BQ.1), recém-chegada ao Brasil, vai impactar na pandemia aqui?

Desde o final de 2021, a variante Ômicron da Covid-19 tem passado por mutações de forma mais acentuada que as cepas anteriores, criando sublinhagens que apresentam capacidade elevada de provocar casos de reinfecção, mesmo em pessoas imunizadas.

A mais recente delas, a BQ.1, foi identificada em ao menos 65 países, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), em muitos provocando novas ondas, como na França e Alemanha. Recentemente, ela foi detectada também no Brasil.

“Nós percebemos que a Europa vivenciou nos últimos dois meses um aumento de casos e óbitos, mas em alguns países esta onda já está passando. Muito provavelmente teremos aumento de casos e infelizmente de óbitos também aqui no Brasil nas próximas semanas. Porém, é pouco provável que seja um cenário mais dramático, semelhante ao de janeiro deste ano, ou março e abril do ano passado”, avalia Tupinambás.

“Quando uma subvariante com maior capacidade de reprodução vai se tornando majoritária, existe uma tendência de esses fenômenos se repetirem em outros locais. Então não teria motivo para a BQ.1 não se tornar dominante aqui. E tudo indica que vamos ver sim uma nova onda. Nós passamos semanas sem fazer quase nenhum diagnóstico, e agora, de duas para cá, estamos vendo um grande volume de casos. Mas felizmente a grande maioria são leves. Pessoas imunossuprimidas e aquelas sem o esquema vacinal completo que estão em maior risco”, diz o infectologista.

2. As vacinas atuais protegem contra a BQ.1?

Isabella, da SBIm, explica que, embora novas subvariantes da Ômicron tenham demonstrado maior capacidade em escapar dos imunizantes e provocar reinfecção, as vacinas, desde que com todas as doses indicadas, continuam até agora altamente eficazes em prevenir desfechos graves da doença e óbitos.

“À medida que temos variantes, elas vão escapando da vacina, é natural. Felizmente, elas escapam no sentido de provocar doença leve, mas continuam evitando casos graves e mortes. Com a BQ.1 não temos ainda dados, mas tudo indica que sim, a proteção contra forma grave se manterá”, esclarece a especialista.

3. Devemos agora voltar a usar máscara e intensificar os testes para Covid-19?

A maior circulação do vírus cria um cenário em que o uso de máscaras volta a ser indicado em determinadas situações para evitar a chance de contágio. Isso porque, embora a vacinação tenha reduzido a gravidade da doença, ainda há riscos como a Covid longa – persistência dos sintomas após a infecção –, além da alta disseminação facilitar com que o vírus chegue a pessoas mais vulneráveis.

Por isso, os especialistas são unânimes na indicação da proteção facial para pessoas imunossuprimidas, idosos, gestantes e puérperas – grupos que naturalmente têm mais probabilidade de agravamento. Já para a população geral, orientam adotar o item em ambientes fechados sem ventilação, aglomerações e transportes públicos.

4. Um quinto reforço da vacina contra a Covid-19 é indicado?

De acordo com o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, do Ministério da Saúde, o único grupo elegível a uma quinta dose, ou terceiro reforço, são os imunossuprimidos acima de 40 anos. Isso porque aqueles com quadros que afetam o sistema imunológico devem receber uma dose adicional do imunizante, e a pasta da Saúde orienta um esquema de quatro doses para toda população com mais de 40 anos.

No contexto de novos casos, porém, algumas cidades, como Rio de Janeiro e Niterói, liberaram a quinta aplicação para todos no período de 10 meses após a última dose, hoje contemplando um grupo restrito de pessoas que tiveram acesso à quarta dose em janeiro ou antes. Os especialistas, no entanto, afirmam que não há benefícios comprovados por evidências científicas em aplicar reforços além dos já orientados pelo ministério.

Os especialistas chamam atenção que apenas duas doses não protegem contra formas graves da doença, e o país tem hoje uma baixa cobertura com a terceira dose, em cerca de 50%, aquém do desejado especialmente entre os mais jovens. Eles lembram que o esquema com três aplicações é destinado a todos acima de 12 anos.

5. Quando as novas versões das vacinas devem chegar ao Brasil?

Há duas opções em análise pela Anvisa, uma na qual a parte da Ômicron é composta pela subvariante BA.1 e outra que é de BA.4 e BA.5. Segundo a Pfizer, o novo reforço induziu uma produção de anticorpos quatro vezes maior contra a Ômicron em pessoas com 55 anos ou mais em comparação a uma dose da vacina original.

“O Ministério da Saúde está conversando com os fabricantes sobre essa vacina, porque é ela que a gente precisa agora e torce para que chegue ao país”, diz a vice-presidente da SBIm.

Os especialistas afirmam que, embora elas não envolvam a sublinhagem da Ômicron BQ.1, a expectativa é de que ainda assim elas ofereçam uma melhor proteção contra a subvariante quando comparada às aplicações originais. Elas já são utilizadas em outros países, como Estados Unidos e Reino Unido, indicadas como um reforço no período de quatro meses da última dose.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde