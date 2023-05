Brasil Turbina de avião que viajaria do Rio para Porto Alegre pega fogo antes da decolagem no aeroporto Santos Dumont

Por Redação O Sul | 5 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











De acordo com a Infraero, apesar do susto, ninguém ficou ferido Foto: Reprodução de vídeo De acordo com a Infraero, apesar do susto, ninguém ficou ferido. (Foto: Reprodução de vídeo) Foto: Reprodução de vídeo

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Uma turbina de um avião da Gol pegou fogo quando a aeronave se preparava para decolar do Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, com destino a Porto Alegre, na tarde de quinta-feira (4).

O incêndio começou quando o avião ainda estava na cabeceira da pista e provocou a soltura de detritos da aeronave. O aeroporto ficou fechado por uma hora por medida de segurança.

De acordo com a Infraero, apesar do susto, ninguém ficou ferido. “A equipe de manutenção e operações rapidamente realizou a vistoria e limpeza da pista para a liberação”, afirmou a estatal.

A Gol informou que a aeronave teve a decolagem interrompida após a constatação de falha no motor 2. “A decisão foi tomada no início da corrida, em baixa velocidade, nos primeiros metros da pista do aeroporto Santos Dumont. A tripulação cumpriu os procedimentos previstos e retornou para a posição de estacionamento para realizar o desembarque em segurança, o que ocorreu sem intercorrências”, disse a companhia. Segundo a empresa, os passageiros foram acomodados em outros voos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/turbina-de-aviao-que-viajaria-do-rio-para-porto-alegre-pega-fogo-antes-da-decolagem-no-aeroporto-santos-dumont/

Turbina de avião que viajaria do Rio para Porto Alegre pega fogo antes da decolagem no aeroporto Santos Dumont

2023-05-05