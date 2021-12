Economia Turismo: as tendências da atualidade

Por Redação O Sul | 22 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Existem tendências bem demarcadas sobre o turismo Foto: Divulgação Existem tendências bem demarcadas sobre o turismo. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Ainda que a pandemia tenha travado as viagens, o fato é que viajar continua sendo uma das atividades preferidas do nosso século. Os vários tipos de turismo criam oportunidades diversas de viagem, muitas das quais podem ser feitas no (e para o) Brasil. Abaixo, você vai conhecer as tendências atuais do turismo.

O fim do mundo, previsto para 2012 e que a Veja São Paulo tão bem falou aqui, acabou por não se verificar, mas, para os amantes das viagens, isso permitiu repensar a bucket list sobre os locais e os tipos de turismo que gostariam de fazer antes que o mundo chegue ao seu fim.

Da mesma forma, as lógicas da atualidade e a realidade que o mundo viveu ao longo desses anos – e no qual as viagens foram maioritariamente canceladas por questões de saúde pública – contribuíram também para que as pessoas valorizassem mais a atividade e sentissem um maior desejo de se lançar na aventura de procurar novas formas de aproveitar cada um dos seus destinos de férias.

O fato é que, independentemente de tudo isso (e, em simultâneo, ligado a tudo isso), as viagens continuam nas mentes das pessoas ao redor do mundo e, tanto para brasileiros quanto para estrangeiros, nosso país constitui um destino de viagem encantador, onde a natureza, a história, os monumentos e a riqueza cultural estimulam os viajantes a descobrir mais.

No momento, ao redor do mundo, existem tendências bem demarcadas sobre o turismo, que são pintadas por algumas formas clássicas de viajar e outras mais recentes e ousadas. Fomos em busca dos tipos de turismo que marcam as tendências na atualidade. Venha descobrir quais são e em que consistem.

1. Turismo de Jogos de Azar

Pode lhe parecer estranho, mas o fato é que o turismo de jogos de azar existe e é muito procurado. Os amantes desse tipo de jogo escolhem seus destinos com base nos cassinos terrestres que encontram nos locais que visitam, preferindo resorts com cassino.

Las Vegas será o exemplo mais marcante para os viajantes, já que sua fama a precede. Ainda assim, vários outros locais do mundo – incluindo Dubai ou mesmo Portugal – conseguem oferecer experiências de jogo de azar aos seus visitantes.

É possível que, com a legalização do jogo no Brasil e o investimento estrangeiro previsto para resorts com cassino, nosso país venha a estar no mapa de seleção para esse tipo de viajante.

2. Turismo cultural

O turismo cultural é um fenômeno antigo, mas ainda não deixou de ser um dos principais ímpetos dos viajantes. Esse tipo de turista gosta de fazer excursões e de visitar museus, de se envolver em momentos culturais, como ritos ou festividades, e de entrar em espaços que transportem a culturalidade de um local até si.

Quem visita o Brasil poderá ter curiosidade, por exemplo, com as antigas tribos do país, com a capoeira, as mães de santo ou até mesmo com a celebração do carnaval.

3. Turismo gastronômico

À medida em que programas de TV se centram mais e mais na gastronomia, a curiosidade dos viajantes também vai crescendo, havendo pessoas que escolhem seus destinos de viagem tendo em mente os restaurantes mais aclamados ou a tradicionalidade de comidas específicas.

Locais como a Austrália, França ou Itália se destacam como destinos gastronômicos de referência. No Brasil, é bem comum que os visitantes desejem provar pratos tradicionais como a Feijoada Brasileira, a Moqueca ou o Acarajé.

4. Turismo radical

O mundo dos esportes radicais também está atraindo cada vez mais pessoas. Esse tipo de turismo implica que se visitem locais onde podem se concretizar esportes como rafting, escalada, rapel ou esqui.

Vários destinos são procurados especificamente pelos mais aventureiros, que querem sentir toda a adrenalina dos momentos radicais, ao mesmo tempo que conhecem uma nova localidade.

5. Turismo de redes sociais

Você poderá estar se perguntando o que é isso… mas garantimos que é um fenômeno bem real! Inquéritos recentes demonstraram que são cada vez mais as pessoas que estão escolhendo seus destinos de viagem com base nas recomendações de influencers digitais, sendo que um dos critérios que mais valorizam é que o destino escolhido seja “instagramável”.

Esse desejo de tirar boas fotos para as redes sociais torna o Brasil muito rico em possibilidades, já que existem praias, cachoeiras e momentos festivos que merecem ser imortalizados nos feeds dos viajantes.

6. Turismo balnear

As novas formas de turismo não fazem com que o turismo balnear desapareça da lista de tendências. Para muitas pessoas, os momentos de descanso que os países tropicais oferecem, com seu clima quente e suas praias paradisíacas, continuam sendo a prioridade.

Nesse âmbito, o Brasil também acaba se destacando, por oferecer locais onde é possível aproveitar a praia e o mar, com todo o conforto. Os resorts superiores são também muito procurados pela sua qualidade e pelo fato de ser comum que tenham suas próprias praias privadas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia