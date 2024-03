Notas Brasil Turismo brasileiro cresceu quase 8% em 2023, aponta Fecomercio

Por Redação O Sul | 19 de março de 2024

Compartilhe esta notícia:











🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

No ano passado, o turismo brasileiro cresceu 7,8% e teve um faturamento em torno de R$ 189,4 bilhões, de acordo com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP). Segundo a entidade, o dado consolida a recuperação do setor, que foi um dos mais atingidos pela pandemia do novo coronavírus.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Notas Brasil

https://www.osul.com.br/turismo-brasileiro-cresceu-quase-8-em-2023-aponta-fecomercio/

Turismo brasileiro cresceu quase 8% em 2023, aponta Fecomercio

2024-03-19