Rio Grande do Sul Turismo no Rio Grande do Sul em 2025: crescimento recorde de 45,86%

Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2025

Gaúchos já superaram 2024 em número de entrada de turistas estrangeiros. (Foto: Embratur-Sebrae/Divulgação)

De janeiro a agosto de 2025, o Rio Grande do Sul recebeu 1.288.875 turistas estrangeiros, superando o total de todo o ano de 2024, que foi de 883.662. Esse número representa um aumento de 45,86% em relação ao ano anterior.

Se comparado ao mesmo período de 2024, o crescimento é ainda mais expressivo, atingindo 93,23%. Somente no mês de agosto, o estado registrou 32.743 chegadas internacionais, um salto de 69,89% em comparação com as 19.273 de agosto do ano passado.

Os dados são da Embratur, da Polícia Federal e do Ministério do Turismo. O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, destacou a resiliência do povo gaúcho e a recuperação do setor após a tragédia climática de 2024.

Principais países de origem

Os principais países de origem dos turistas que visitaram o Rio Grande do Sul entre janeiro e agosto de 2025 foram:

Argentina: 1.026.945 turistas, com crescimento de 113,16%;

Uruguai: 225.222 chegadas, aumento de 39,38%;

Paraguai: 8.391 entradas, crescimento de 49,33%;

Chile: 5.819 turistas, aumento de 56,05%;

Peru: 3.245 visitantes, com o maior crescimento percentual: 120%.

Crescimento do turismo no Brasil

O País também celebra o melhor mês de agosto da história, superando até mesmo o ano das Olimpíadas de 2016. De janeiro a agosto de 2025, o Brasil registrou 6.528.303 chegadas internacionais, um crescimento recorde de 46,6% em comparação com o mesmo período de 2024.

Ranking de estados e países emissores

São Paulo lidera o ranking de estados que mais recebem turistas internacionais, seguido por:

1. Rio de Janeiro (1.474.934)

2. Rio Grande do Sul (1.288.875)

3. Paraná (764.638)

4. Santa Catarina (565.710)

5. Bahia (133.708)

A Argentina continua sendo o principal país emissor de turistas para o Brasil, com mais de 2,6 milhões de visitantes em 2025. O Chile e os Estados Unidos vêm em seguida, com 539 mil e 516 mil visitantes, respectivamente. Juntos, os países europeus – França, Portugal, Alemanha, Itália e Reino Unido – somam mais de 740 mil visitantes.

