Por Redação O Sul | 31 de agosto de 2025

iniciativa tem como foco aspectos como tradição, sustentabilidade e inovação. (Foto: Freepik)

Em uma iniciativa inédita, a Secretaria de Turismo (Setur) do Rio Grande do Sul conta na 48ª Expointer com a “Arena do Turismo Rural”. Trata-se de um pavilhão com 400 metros-quadrados, próximo às tradicionais esferas na entrada do Parque de Esteio e com atividades em parceria com a Associação Brasileira das Agências de Viagens (Abav).

A iniciativa tem como foco aspectos como tradição, sustentabilidade e inovação, divulgando experiências – como o tropeirisimo – que fazem do Estado um destino de viagem capaz de atrair visitantes de dentro e fora do mapa gaúcho, ou mesmo de fora do País. No site oficial expointer.rs.gov.br, a Setur ressalta:

“Sancionada em 2024, a Nova Lei Geral do Turismo reconhece os produtores rurais como prestadores de serviços turísticos, permitindo a adesão ao Cadastur e a promoção de produtos voltados à agricultura familiar”.

No local para o turismo rural, agências receptivas associadas à Abav dispõem de uma vitrine para promover roteiros turísticos. Os ambientes se integram à área do turismo rural, por meio de uma passagem, estabelecendo conexão estética e temática na promoção. Alguns dos atrativos de maior apelo estão na arena gastronômica, com produtos coloniais tradicionais e vivências ligadas às tradições rurais.

A Setur mantém, ainda, um palco artístico. O espaço é utilizado para apresentações de música e dança gaúchas, da mesma forma que o palco localizado na praça central da feira, em frente à entrada principal do Pavilhão Internacional. Já o palco da Secretaria de Comunicação será disponibilizado à Setur para capacitações e treinamentos.

Com a palavra…

“O turismo rural é uma das grandes forças do Rio Grande do Sul. Com a nova Lei Geral do Turismo, os produtores rurais passam a ser reconhecidos como protagonistas da atividade turística, e a Setur quer valorizar esse movimento”, sublinha o titular da pasta, Ronaldo Santini.

Ele acrescenta: “Ao lado do tropeirismo e das experiências gaúchas, estamos criando uma vitrine que une tradição, inovação e sustentabilidade, reforçando que o campo gaúcho é também destino de turismo e de desenvolvimento. Nossa presença com palcos, gastronomia e cultura mostra que o turismo é transversal”.

Conforme o presidente da Abav no Rio Grande do Sul, João Augusto Machado, a presença da entidade ao lado da Setur na Expointer representa uma oportunidade estratégica de aproximar as agências de viagens do público e dos produtores rurais:

“O espaço funcionará como uma vitrine para o turismo rural, permitindo a divulgação de pacotes, roteiros e experiências que conectam o campo gaúcho a turistas do Brasil e do exterior. Estreitar essa relação significa transformar tradição em oportunidade de negócio, gerando renda para as famílias, fortalecendo a agricultura familiar e ampliando a oferta turística do Estado”.

(Marcello Campos)

