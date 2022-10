Mundo Turista joga obras dos Museus Vaticanos no chão e é preso

Por Redação O Sul | 5 de outubro de 2022

As esculturas foram transferidas para o laboratório de restauração de mármore. (Foto: Reprodução/Twitter)

Um turista quebrou duas obras de arte em um museu no Vaticano nessa quarta-feira (5). De acordo com o jornal italiano Il Messagero, o homem foi identificado como um cidadão americano de meia idade e origem egípcia. Ele teria tido um surto antes de jogar no chão dois bustos da Roma Antiga.

O caso ocorreu na galeria Chiaramonti por volta do meio-dia (no horário local).

Segundo relatos, o turista teria demonstrado interesse em ver o papa Francisco e ficado irritado ao receber uma resposta negativa. Em seguida, foi visto derrubando uma peça, enquanto a segunda caiu conforme ele corria.

Por fim, ele foi detido pelos agentes de segurança do Vaticano e levado para o escritório da polícia para ser interrogado.

O jornal La Repubblica informou que as esculturas foram transferidas para o laboratório de restauração de mármore. Uma delas teria perdido o nariz. A princípio, os danos não são considerados graves. Uma investigação sobre o caso está em andamento.

Papa

Na última segunda (3), o papa Francisco ganhou de presente um queijo Canastra produzido na cidade de Piumhi, na região Oeste de Minas Gerais. O produto foi levado pelo padre Patrick Samuel Batista, natural de Piumhi, mas pertencente à Diocese de Luz.

Desde 2019, o padre trabalha na CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil), atualmente como subsecretário adjunto geral. Ele foi a Roma acompanhar Dom Joel Portela Amado, que é secretário geral da Conferência, para tratar da 59ª Assembleia Geral da CNBB, e teve a oportunidade de se encontrar com o papa Francisco.

“Quando pensei na visita, pensei em levar de presente algo que representasse a nossa região, e nada melhor do que um queijo canastra. Expliquei ao papa como ele é feito, o envolvimento das famílias e as belezas naturais da nossa região, dentre elas a nascente do Rio São Francisco”, contou o padre Patrick.

Ele disse que o Santo Padre ouviu atentamente as explicações, abriu um sorriso de alegria e deu a sua bênção. “O Santo Padre abençoou, especialmente, a todos os mineiros”, contou, feliz, o padre Patrick.

O legítimo queijo Barão da Canastra entregue ao papa para degustação é premiado com medalhas nacionais e internacionais e produzido na cidade de Piumhi pela mestre queijeira Larissa Goulart.

“Ficamos extremamente honrados com essa graça do nosso queijo chegar até a Santidade, o papa, pela intercessão do nosso amigo, padre Patrick, e explicá-lo a forma tradicional de produção e sobre a nossa região”, disse a mestre queijeira.

