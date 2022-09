Brasil Turistas europeias são assaltadas e agredidas no Rio

Por Redação O Sul | 22 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Eslovacas foram ver o nascer do sol, quando os dois menores as abordaram para pedir dinheiro. Após recusarem o pedido, as duas foram agredidas Foto: Reprodução Eslovacas foram ver o nascer do sol, quando os dois menores as abordaram para pedir dinheiro. Após recusarem o pedido, as duas foram agredidas. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Dois adolescentes de 17 anos foram apreendidos pela Polícia Militar, na manhã desta quarta-feira (21), por roubarem e agredirem duas turistas da Eslováquia que caminhavam na Praia de Copacabana, Zona Sul do Rio. Os suspeitos, que roubaram um celular, foram capturados na Avenida Atlântica, altura da Rua Hilário Gouveia. O crime aconteceu por volta das 6h.

De acordo com a PM, as vítimas, agredidas com socos no rosto, foram socorridas para a UPA de Copacabana e encaminhadas ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea. Ambas ficaram com o rosto ensanguentado e uma delas teve uma pequena fratura na face. Elas foram liberadas do hospital e passam bem.

Os adolescentes eram das comunidades do Jacaré e do Pavão-Pavãozinho. Os dois têm passagens pela polícia por roubo, furto, ameaças e corrupção de menores. O celular foi recuperado e a ocorrência registrada na 12ª DP (Copacabana). Por serem menores, os dois responderão por crime ato infracional gravíssimo.

Nascer do sol

Segundo Patrícia Alemany, titular da Delegacia Especial de Atendimento ao Turista (DEAT), as estrangeiras estão no Rio de Janeiro desde o último domingo (18) e se conheceram em um grupo de excursão. Elas foram ver o nascer do sol, quando os dois menores as abordaram para pedir dinheiro. Após recusarem o pedido, as duas foram agredidas e roubadas. “Elas resistiram e não entregaram os pertences, então foram ainda mais agredidas. Eu conversei com elas por telefone e agora estão calmas”, disse a delegada.

Após a saída da delegacia, as turistas foram levadas de volta ao hotel onde estão hospedadas, na Zona Sul.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil