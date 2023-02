Mundo Turquia começa reconstrução para 1 milhão e meio de desabrigados pelo terremoto

Por Redação O Sul | 25 de fevereiro de 2023

Número de mortos pelo tremor passa de 50 mil. (Foto: Reprodução)

A Turquia emitiu regulamentos de reconstrução para a região devastada pelos terremotos no início deste mês permitindo que empresas ou instituições de caridade ajudem na tarefa de construir novas casas para os milhões que precisam de realojamento após os tremores.

Mais de 160 mil edifícios, com um total de 520 mil apartamentos, desabaram ou foram severamente danificados na Turquia devido aos terremotos.

O número de mortos pelo tremor passa 50 mil. Na Turquia, morreram 44.218 pessoas, enquanto o número na vizinha Síria, uma nação já devastada pela guerra, está em torno de 6 mil.

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, prometeu reconstruir as moradias dentro de um ano apesar de especialistas terem dito que as autoridades deveriam colocar a segurança antes da velocidade. Alguns edifícios que deveriam resistir a tremores desmoronaram nos últimos terremotos.

Muitos sobreviventes deixaram a região do sul da Turquia ou foram acomodados em tendas, casas-contêiner e outras acomodações patrocinadas pelo governo.

Sob o novo regulamento, indivíduos, instituições e organizações poderão construir residências e locais de trabalho posteriormente doando-as ao Ministério da Urbanização. Esse, por sua vez, entregará a quem necessitar, segundo um decreto presidencial publicado no Diário Oficial.

O ministro da Justiça, Bekir Bozdag, disse à CNNTurk que 171 pessoas foram presas como parte de uma investigação sobre prédios desabados na área do terremoto, relacionados a violações dos códigos de construção.

Relembre o que aconteceu:

Um terremoto de magnitude 7,8 atingiu a Turquia e o noroeste da Síria no dia 6 de fevereiro.

Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o tremor foi tão forte quanto um registrado no país em 1939, que vitimou mais de 30 mil pessoas.

A destruição deve-se, em parte, ao fato de a Turquia ficar “espremida” entre três placas tectônicas que se atritam (a da Eurásia, ao norte; a da África-Arábia, ao sul; e a da Anatólia).

O terremoto foi seguido por centenas de tremores menores que sucederam o principal, chamados de réplicas.

Novo tremor

Um novo terremoto de 5,3 graus de magnitude que atingiu o centro-sul da Turquia nesse sábado (25), causou pânico a moradores da província de Nigde. O sismo ocorreu às 13h27 no horário local, por volta das 7h27 de Brasília (DF), e também foi sentido em várias localidades vizinhas, segundo informações da imprensa turca, embora ainda não haja informações sobre possíveis danos ou vítimas.

De acordo com dados do observatório sismográfico turco Kandilli, o epicentro do tremor aconteceu em Bor, município cerca de dez quilômetros a sudoeste da capital provincial de Nigde, cidade de 230 mil habitantes no sul da Capadócia. A região fica cerca de 200 quilômetros das áreas devastadas pelos terremotos de 7,8 e 7,6 graus do último dia 6.

O geofísico Okan Tüysüz explicou à emissora NTV que os tremores mais fortes podem ter causado um reajuste de várias placas tectônicas que agora se manifestam em terremotos moderados em áreas vizinhas, o que não sugere, no entanto, a possibilidade de um novo desastre de maior magnitude.

