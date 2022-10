Mundo TV estatal iraniana é alvo de ataque hacker

Por Redação O Sul | 9 de outubro de 2022

Invasão aconteceu quando a emissora estava transmitindo um segmento sobre o líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei Foto: Reprodução Invasão aconteceu quando a emissora estava transmitindo um segmento sobre o líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Uma emissora estatal iraniana foi hackeada durante seu programa de notícias noturno, no último sábado (8). A Rede de Notícias da República Islâmica do Irã (IRINN), controlada pela Empresa de Radiodifusão da República Islâmica do Irã (IRIB) foi atacada por hackers contrários ao governo do país.

A invasão aconteceu quando a IRIB/IRINN estava transmitindo um segmento sobre o líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, participando de uma reunião na cidade de Bushehr, no sul, quando foi interrompida por uma pessoa usando uma máscara com a imagem de um rosto com barba e sobrancelhas grossas.

Mahsa Amini

Em seguida, a imagem foi direcionada para uma tela mostrando uma foto de Khamenei com um alvo em seu rosto, ao lado de fotos de Nika Shahkarami, Hadis Najafi, Mahsa Amini e Sarina Esmailzadeh – todas mulheres jovens que morreram no Irã no mês passado.

Amini, que tinha 22 anos, morreu após ser detida pela polícia. As outras morreram no movimento de protesto que eclodiu desde a morte de Amini.

Ao lado das fotos na tela, havia uma mensagem que dizia: “Junte-se a nós e levante-se” e “O sangue de nossa juventude está pingando de suas garras”, junto com a indicação das contas nas redes sociais do grupo de hackers Edaalat-e Ali (Justiça de Ali, em português).

Protestos no Irã

Protestos em todo o país tomaram conta do Irã por semanas após a morte de Amini, depois que ela foi detida pela polícia do governo por aparentemente não usar seu hijab corretamente. A morte provocou confrontos violentos entre manifestantes e autoridades. Ainda não se sabe, oficialmente, o número real de mortos nos protestos.

