Colunistas TV paga tem hoje o melhor cenário para iniciar sua recuperação

Por Flávio Ricco | 16 de abril de 2020

Murilo Benício e Mariana Ximenes em Chocolate com Pimenta. (Foto: Divulgação)

Olha só como é importante a televisão no geral, mas também os canais de filmes e séries da TV paga, em um momento como o de agora, além de prestar serviço, também exibirem campanhas de esclarecimento sobre o coronavírus.

O Grupo Turner divulgou que o canal TNT Séries teve um crescimento de 102% no prime time desde antes da quarentena. E ainda dobrou a audiência, mesmo período, no target 18 a 49 anos, entre outros dados.

O aumento médio de audiência da TV paga, segundo levantamento do Kantar/Ibope foi de 20% entre 5 e 11 de abril, comparado a 1º a 8 de março.

O aumento maior, 47%, se deu entre os canais de filmes e séries, contra 25% dos jornalísticos, documentários ou factuais, e 23% dos especializados em estilo de vida.

Diante de tudo, conclui-se: ou a TV paga ajeita a vida dela agora. Ou nunca mais.

TV Tudo

Diante de tudo

Todo aquele que acompanha o “BBB20”, em algum momento, já ouviu da Manu Gavassi que ela não quer sair da casa.

E não quer sair para não ter que enfrentar o mundo real. Pronto! Ganhou mais um fim de semana.

Vento a favor

O “BBB” atual foi de lavar a alma. Audiência e repercussão lá em cima, resultado de um programa bem produzido, dirigido e apresentado.

Acrescente-se na mesma conta, a participação do Rafael Portugal. Craque.

Reação corintiana

Alguns poucos, não todos felizmente, comunicaram erro da coluna, ao chamar o estádio do Corinthians de Arena Itaquera.

Que o jornalista fosse avisado que o correto é Arena Corinthians. Então tá.

Ficou a lição

De hoje em diante, portanto, também fiquem todos avisados:

tem que ser Estádio Paulo Machado de Carvalho, não mais Pacaembu; Estádio Mário Filho, não Maracanã; Estádio Cicero Pompeu de Toledo, não Morumbi; Estádio Urbano Caldeira, não Vila Belmiro; Estádio José Pinheiro Borda, não Beira-Rio; Estádio Governador Magalhães Pinto; não Mineirão… E segue o jogo.

Falando em segue o jogo

Tem que ser assim mesmo: vivendo e aprendendo. Olha a Band. Domingo passado fez a besteira de colocar uma narração nova em cima do Palmeiras e Corinthians, reprise da final do Paulista de 1993.

No próximo domingo, vai reexibir a final do mundial de 1992, com Luciano do Valle e Juarez Soares, homenageando os dois. Olha que bonito. Tá vendo?

Daquele jeito

Os interiores da Band ainda estão um pouco convulsionados com as últimas mudanças anunciadas em sua direção.

A saída de Mário Baccei do comando das rádios pegou todos de surpresa.

Fica a expectativa

E agora, quem será o próximo? Ainda não há uma definição por parte da alta cúpula da Band sobre quem ocupará o comando de todas as emissoras de rádio. Entre AM e FM, são várias.

Dois nomes são apontados como prováveis: Rodolfo Schneider, alguém muito em alta, um nome que agrada muito. E André Luiz Costa, que hoje cuida do digital.

Estreia no Viva

“Chocolate com Pimenta”, exibida em 2003 na Globo, estreia segunda, às 15h30, no Viva.

É uma comédia romântica, ambientada nos anos 1920, com a história de Ana Francisca (Mariana Ximenes), jovem humilde e ingênua que vai morar na cidade fictícia de Ventura, em uma fazenda de parentes distantes, após perder o pai. Lá, ela conhece o jovem Danilo (Murilo Benício). Na época, como se observa ao lado, jovem mesmo.

C´est fini

A volta do “Encontro”, da Fátima Bernardes, segunda-feira que vem, foi uma decisão pontual da Globo.

Longe de significar uma retomada da programação. Ao contrário. Não há até agora nenhuma previsão sobre outras iniciativas do tipo.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Colunistas