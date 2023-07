Tecnologia Twitter ameaça processar Meta após lançamento da rede social Threads

Por Redação O Sul | 7 de julho de 2023

Em carta enviada a Mark Zuckerberg, advogado de Musk acusa empresa de plagiar e roubar ex-funcionários da rival. (Foto: Divulgação)

O Twitter está ameaçando processar a Meta, empresa dona do Facebook, Instagram e da plataforma recém lançada Threads. Em carta divulgada pelo site Semafor, o advogado da empresa de Elon Musk acusa a rede social de Mark Zuckerberg de plágio.

“O Twitter reserva todos os direitos, incluindo, mas não limitado a o direito de buscar recursos civis e medidas cautelares sem aviso prévio para evitar qualquer retenção, divulgação ou uso de sua propriedade intelectual pela Meta”, diz um trecho do texto.

O advogado, identificado no e-mail como Alex Spiro, teria enviado carta a Zuckerberg acusando-o de apropriação indevida das propriedades intelectuais do Twitter, após o lançamento do rival Threads.

Em outro trecho , o representante de Musk, diz que irá exigir que a Meta “tome medidas imediatas e deixe de usar quaisquer segredos comerciais do Twitter ou outras informações altamente confidenciais” aos quais a empresa teria tido acesso através de ex-funcionários da rede social.

O advogado acusa a Meta de roubar ex-funcionários do Twitter para usar seus segredos para acelerar o desenvolvimento do novo aplicativo. Isso violaria leis americanas que cria obrigações de sigilo a ex-funcionários da empresa de Musk.

O Threads é um “aplicativo de conversação baseado em texto” que é amplamente visto como uma alternativa à plataforma de mídia social de Musk. Como o Twitter, o aplicativo do Instagram permitirá que os usuários escrevam e compartilhem atualizações de texto em tempo real entre grupos de seguidores, permitindo que eles curtam, respondam, compartilhem e enviem mensagens diretas.

O app até pega emprestado o nome do seu rival: Threads é outra palavra para uma série de tuites conectados de uma conta.

Vinte horas após seu lançamento, o “Threads” ultrapassou os 30 milhões de usuários, incluindo perfis de famosos. Mais cedo, Zuckerberg informou em sua conta no Threads que a rede ultrapassou 10 milhões. No entanto, o número ainda está muito longe dos mais de 300 milhões do Twitter.

Vale lembrar que no dia da estreia do Threads, Zuckerberg chegou a publicar um tuíte após mais de uma década sem usar a rede social para zoar o bilionário Musk. No post publicado na rede social do rival, o dono da Meta coloca uma imagem de um duelo de dois homens-aranhas.

Usuários do Twitter notarão certa semelhança entre a interface da rede de Musk e o feed apresentado pelo Threads. Há uma página inicial com publicações em texto compartilhadas pelos perfis que o usuário segue, além de conteúdos recomendados de perfis para conhecer. Os posts podem ter até 500 caracteres e é possível incluir links, fotos e vídeos de até 5 minutos.

