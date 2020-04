Notas Brasil Twitter apaga publicações de Silas Malafaia sobre coronavírus

Por Redação O Sul | 3 de abril de 2020

O Twitter apagou sete publicações da conta do pastor Silas Malafaia na quinta (2). No lugar das publicações, aparece a mensagem: “Este tweet não está mais disponível”. A rede social disse que as publicações “infringiam regras sobre coronavírus”. No dia 29, a rede social havia deletado publicações do presidente Jair Bolsonaro que violavam as mesmas regras.

