Política Twitter bloqueia contas de Luciano Hang, Roberto Jefferson, Sara Winter e mais apoiadores do presidente

Por Redação O Sul | 24 de julho de 2020

Mensagem avisa que conta de Luciano Hang está bloqueada por questões legais. Foto: Reprodução Mensagem avisa que conta de Luciano Hang está bloqueada por questões legais. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Investigados por suposta disseminação de fake news, alguns aliados do presidente Jair Bolsonaro tiverem suas contas no Twitter suspensas nesta sexta-feira (24) por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).

A decisão integra o inquérito das fake news, do qual Moraes é relator, que apura ataques a ministros da Corte e disseminação de notícias falsas.

Alguns dos perfis suspensos:

Roberto Jefferson, presidente do PTB

Luciano Hang, empresário

Edgard Corona, empresário

Otávio Fakhoury

Bernardo Küster

Allan dos Santos, blogueiro

Edson Salomão, assessor do deputado estadual de São Paulo Douglas Garcia

Comandante Winston

Rey Bianchi

Sara Giromini

Enzo Leonardo Momenti

Eles já haviam sido alvos de busca e apreensão autorizadas pelo ministro, em desdobramento do inquérito, no mês de maio, quando foram determinados os bloqueios de contas em redes sociais, como Facebook, Twitter e Instagram, de 16 investigados. Os advogados dos envolvidos recorreram da decisão.

Em nota o Twitter disse que “agiu estritamente em cumprimento a uma ordem legal proveniente de inquérito do Supremo Tribunal Federal”.

