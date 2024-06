Política Uber, iFood e faturas de cartão: aliado de Bolsonaro tenta comprovar que não fugiu para os Estados Unidos

Por Redação O Sul | 13 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Filipe Martins foi preso preventivamente pela Polícia Federal, em 8 de fevereiro deste ano. Foto: Divulgação Filipe Martins foi preso preventivamente pela Polícia Federal, em 8 de fevereiro deste ano. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Investigado por elaborar uma suposta minuta golpista, Filipe Martins, ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro, tem apresentado uma série de documentos ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para provar que não viajou a bordo do avião do governo brasileiro, burlando o sistema migratório dos Estados Unidos, no final de 2022.

Ao magistrado, o ex-assessor de Assuntos Internacionais do presidente Jair Bolsonaro encaminhou faturas do cartão de crédito com despesas em aplicativos no Brasil, como Uber e iFood, além de passaporte, certidão do órgão encarregado pela segurança nas fronteiras americanas.

Martins foi preso preventivamente pela Polícia Federal, em 8 de fevereiro deste ano, durante a deflagração da Operação Tempus Veritatis, que apurava uma suposta organização criminosa que teria atuado para manter Bolsonaro no poder por meio de uma tentativa de golpe Estado e abolição do Estado Democrático de Direito.

A trama, segundo o inquérito, teria envolvido a entrega da minuta e a preparação para realizar um golpe de Estado “com apoio de militares com conhecimentos e táticas de forças especiais em ambiente politicamente sensível”.

De acordo com o relato da delação premiada de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Martins elaborou uma suposta minuta golpista após o resultado das eleições em 2022 que previa a prisão do ministro Alexandre de Moraes e uma intervenção no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). De acordo com informações levantadas pela PF, o ex-assessor de Assuntos Internacionais esteve no Alvorada nos dias 18 de novembro e 16, 20 e 21 de dezembro de 2022.

No pedido de prisão encaminhado pela PF a Moraes, os investigadores apontam que Martins viajou “sem realizar o procedimento de saída com o passaporte em território nacional” para “se furtar da aplicação da lei penal”. Desde que o mandado foi cumprido na casa de sua namorada, em Ponta Grossa, no Paraná, ele nega que tenha deixado o Brasil e que tenha atuado para elaborar uma minuta golpista.

Nessa quarta-feira, ele apresentou novas certidões em que contesta um comprovante obtido pela PF junto ao site do U.S. Customsand Border Protection (CBP) — que atesta sua entrada em Orlando em 30 de dezembro de 2022.

“A Polícia Federal poderia ter requerido acesso à lista oficial e definitiva de passageiros do voo diretamente na Presidência da República, mas preferiu ficar com um rascunho de suposta lista, um documento extraoficial (pois encontrado apenas nos aparelhos eletrônicos do delator Mauro Cid, e não corroborado pelos órgãos pertinentes, pelos arquivos oficiais ou pelos canais próprios), meramente rascunhado, editável, o que é pior ainda, pois poderia ter sido editada pelo próprio delator – e foi com base nisso, nessa prova imprestável, que a Polícia Federal, demonstrando toda a sua diligência, requereu a prisão do peticionante, a qual foi aceita e já dura quatro meses”, afirma a defesa do ex-assessor.

Na petição, o advogado Sebastião Coelho relata que o documento formalmente emitido pelo órgão de proteção de fronteiras do governo americano atesta que Martins entrou no país pela última vez em setembro de 2022.

Na ocasião, ele estaria acompanhando Bolsonaro na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova Iorque. A admissão teria acontecido para a classe de visto G-2, fornecido a “representantes do governo viajando temporariamente para participar de reuniões em organizações internacionais”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/uber-ifood-e-faturas-de-cartao-aliado-de-bolsonaro-tenta-comprovar-que-nao-fugiu-para-os-estados-unidos/

Uber, iFood e faturas de cartão: aliado de Bolsonaro tenta comprovar que não fugiu para os Estados Unidos

2024-06-13