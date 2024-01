Brasil Uber muda regra e 29 carros saem das categorias Comfort e Black

Por Redação O Sul | 21 de janeiro de 2024

Modelos não vão poder mais rodar nas categorias mais caras do aplicativo. (Foto: Reprodução)

A Uber alterou algumas regras dos veículos que podem rodar nas categorias Comfort e Black. Ou seja, as modalidades mais caras do aplicativo. De acordo com a empresa, o intuito é melhorar a qualidade do serviço. No entanto, a marca não divulgou os critérios utilizados para definir os modelos.

A lista conta com 29 veículos que vão poder rodar apenas na função Uber X, a mais acessível.

Cabe lembrar que na categoria Comfort, a Uber disponibiliza carros maiores e mais espaçosos. Além disso, é possível personalizar a corrida. Ou seja, escolher temperatura, estação de rádio e se o cliente deseja fazer a viagem em silêncio.

Para cumprir os requisitos e entregar uma corrida “premium”, o carro precisa ter, no mínimo, ar-condicionado, quatro portas e cinco lugares a bordo. Por fim, o motorista deve ter uma nota de avaliação mais alta.

Por isso, modelos como Ford Edge, Honda Fit, Chevrolet Blazer, Volkswagen Voyage e Caoa Chery Tiggo 7 e 8 Pro não poderão mais contemplar a modalidade Comfort. Assim, a marca espera “melhorar a experiência dos parceiros e passageiros com as categorias premium”. Além disso, segundo a empresa, o Chevrolet Joy Plus também está fora de questão. No entanto, há uma exceção para o Rio de Janeiro, onde o modelo pode rodar na modalidade mais avançada.

Já o Uber Black é a categoria mais cara do aplicativo. Além de todas as exigências do Comfort, essa modalidade também exige certas cores para o carro, por exemplo. São elas preto, chumbo, prata, cinza, azul marinho, marrom ou branco. Nesse caso, os motoristas devem ter mais de 100 corridas na plataforma em diferentes categorias, bem como avaliações altas.

Carros vetados pela Uber:

– Land Rover: Freelander;

– Chevrolet: Blazer e Joy Plus (exceto para o Rio de Janeiro);

– Honda Fit;

– Ford: Edge, Fiesta Sedan, Focus, Ka Sedan e Territory;

– Volkswagen Voyage;

– Fiat: Bravo, Grand Sina, Siena, Idea e Linea;

– Citroën: C4 Pallas e C5;

– Caoa Chery: Tiggo 7 Pro e Tiggo 8 Pro;

– JAC: J5, J6 e iEV20;

– Lifan 530.

Carros econômicos

Quanto melhor o consumo de combustível de um carro, mais economia para o bolso do proprietário. E quem é motorista de aplicativo leva isso ainda mais a sério. Seja da categoria X (a mais comum e mais econômica da Uber), ou mesmo a Comfort, ou a Black – que oferece veículos mais sofisticados e espaçosos – o lance é fazer a melhor escolha possível a fim de poupar o bolso.

De olho nisso, confira os cinco modelos da categoria de hatches mais indicados para motoristas de aplicativo:

– Chevrolet Onix 1.0;

– Volkswagen Polo TSI;

– Peugeot 208 Like 1.0;

– Renault Kwid Zen;

– Fiat Mobi.

