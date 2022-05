Mundo Ucrânia acusa Rússia de roubar trigo e escassez agrava a crise alimentar

Por Redação O Sul | 6 de maio de 2022

Cenário preocupa países que dependem das exportações ucranianas, como nações do Oriente Médio e Sul da Ásia. (Foto: Reprodução)

Autoridades em Kiev acusaram as forças russas de roubarem grandes estoques de grãos da Ucrânia para levar para a Rússia, exacerbando o risco de escassez e fome em áreas sob controle russo. O cenário preocupa também os países que dependem das exportações ucranianas, como nações do Oriente Médio e Sul da Ásia.

Agricultores em território ucraniano ocupado por forças russas relataram que os russos estavam “roubando seus grãos em massa”, de acordo com um comunicado divulgado no fim de semana pelo Ministério da Política Agrária e Alimentação da Ucrânia.

O ministro da Agricultura, Mikola Solski, disse na TV ucraniana na semana passada que ouviu uma onda de relatos de representantes da indústria sobre russos apreendendo grãos nas últimas semanas em áreas ocupadas. “Isso é roubo total”, disse ele, alertando que o comportamento pode causar uma crise alimentar.

Um dos maiores exportadores de grãos do mundo, a Ucrânia viu sua indústria de grãos ser prejudicada por ataques russos e bloqueios de portos marítimos dos quais o país dependia para transportar produtos alimentícios para o mundo.

Os países do Oriente Médio e do sul da Ásia dependem fortemente dos grãos ucranianos, e o Programa Mundial de Alimentos da ONU alertou que a guerra pode exacerbar a fome global.

As exportações de grãos da Ucrânia caíram para cerca de 923 mil toneladas em abril, de 2,8 milhões de toneladas no mesmo mês de 2021 devido à guerra, informou a análise APK-Inform nesta semana. De acordo com dados do Conselho Internacional de Grãos, a Ucrânia era o quarto maior exportador de grãos na safra 2020/21, vendendo 44,7 milhões de toneladas para o exterior.

Ucranianos pró-Rússia

Em vilas da Ucrânia, crescem rumores sobre colaboração de moradores com russos. À medida que tropas russas parecem saber quais pessoas têm armas e quais são consideradas ricos, suspeita de ucranianos traidores se espalha

Autoridades ucranianas dizem que a fome também é uma ameaça crescente em casa – e acusam a Rússia de tentar deliberadamente impedir que os ucranianos consumam ou vendam seus produtos agrícolas.

A Ucrânia tinha 30 milhões de toneladas de trigo armazenadas no mês passado. O vice-ministro da Agricultura, Taras Visotski, disse que a Ucrânia tem estoques de alimentos suficientes nas partes do país que ainda controla para alimentar a população local, segundo a agência de notícias Reuters. Mas em território ocupado pela Rússia, pode ser uma história diferente, alertaram as autoridades.

Dois meses depois de sua invasão, a Rússia controla faixas do sul da Ucrânia – uma região que ajudou o país a ganhar sua reputação como o celeiro da Europa. Visotski disse na TV ucraniana esta semana que os russos levaram cerca de 441 mil toneladas de grãos de quatro regiões ocupadas: Zaporizhzhia, Kherson, Donetsk e Luhansk.

Visotski disse que 1,4 milhão de toneladas de grãos foram armazenados em território ocupado e são necessários para as necessidades alimentares diárias dos ucranianos que vivem lá.

Guerra

Mais de 90% das terras agrícolas em Luhansk estão concentradas na parte norte da região, que as forças russas tomaram desde fevereiro, disse Serhi Haidai, governador regional de Luhansk, em seu canal no aplicativo Telegram. Os russos removeram ou destruíram uma quantidade de grãos na região que atenderia às necessidades dos moradores por três anos, disse Haidai.

O Programa Mundial de Alimentos da ONU disse não ter conhecimento de quaisquer apreensões e exportações de grãos por forças russas em áreas ocupadas da Ucrânia. O Kremlin negou as alegações da Ucrânia, segundo a agência Reuters.

Ataques russos

Relatos de ataques russos a instalações de grãos ucranianas também aumentaram. Haidai acusou a Rússia de atacar um silo de grãos em Rubizhne, uma cidade em Luhansk, em abril. Quase 19 mil toneladas de trigo e cerca de 9,4 mil toneladas de produtos de girassol foram destruídas, disse ele. No início desta semana, o governador regional de Dnipropetrovsk compartilhou um vídeo de um ataque com foguete que, segundo ele, destruiu um armazém de grãos no distrito de Synelnykove.

Imagens de satélite fornecidas ao Post pela Planet Labs, uma empresa pública de imagens da Terra, tiradas em 8 e 21 de abril, mostram um silo antes e depois do ataque. Na imagem de 21 de abril, a maior parte da instalação parece estar achatada.

O Kremlin negou ter como alvo a infraestrutura civil ucraniana.

O ministro da Agricultura alemão, Cem Ozdemir, acusou a Rússia, o maior exportador de trigo do mundo, de usar a guerra na Ucrânia para obter vantagem competitiva no mercado de exportação.

