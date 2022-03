Dmytro disse: “Eu me acostumei com minha arma. Aprendi a atirar, como agir no combate e também muitas outras coisas que serão muito cruciais na luta com os russos”. Ele riu, como se achasse difícil imaginar o que havia pela frente.

Maksym parecia mais alerta, sério, menos como um estudante descontraído.

“Eu me sinto muito mais confiante do que antes, porque adquirimos conhecimento suficiente em táticas, artes marciais, emergências médicas e como fazer algo no campo de batalha.” Brincando só em parte, ele diz querer ver a bandeira ucraniana hasteada no Kremlin.

A questão na cabeça de todos é se a batalha está chegando definitivamente a Kiev.

“É definitivamente possível”, disse Dmytro. “Nós apenas temos que detê-los aqui, porque se eles chegarem a Kiev, esta guerra pode acabar.”

Eles são da mesma cidade perto da fronteira com a Rússia, que está sendo bombardeada. Suas famílias ainda estão lá.